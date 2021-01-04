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他開箱麥當勞3000日圓福袋嫌垃圾 網安慰光商品券就回本

聯合新聞網 / 綜合報導
日本麥當勞福袋的內容物。圖取自2ch
日本麥當勞福袋的內容物。圖取自2ch

每年迎來新年之際，很多店家會推出福袋，打著內容物超值程度勝於售價。一名日本網友開箱2021年的麥當勞福袋，嫌棄很垃圾，卻有不少人認為已經很不錯了。

一名日本網友在論壇開箱今年價值3000日圓（約新台幣817元）的福袋，裡面有一個帆布袋、馬克杯、薯條造型的鬧鐘、零錢包和12張麥當勞食品的兌換券。他表示：「今年麥當勞福袋還是一如往常地垃圾阿，而且還是用抽選販賣的」。

不少網友反而覺得還不錯：「有等價的食物兌換券就不虧了」、「福袋買的是氣氛嘛」、「官網已經有公開內容物了，知道還跑去買然後說它垃圾不是很奇怪嗎？」，但也有人認為不夠超值：「不如去買四個大麥克」、「賣1000日圓還差不多」、「去年的比較好，有送會發出薯條炸好聲音的廚房計時器」。

根據日本麥當勞官網，2021年的福袋從1月4月開始販賣，一個賣3000日圓，裡面的商品兌換券聲稱價值為3160日圓，包含大麥克、麥香魚、薯條和麥克雞塊等，還附贈托特包、零錢包、馬克杯和造型鬧鐘共四項週邊商品。

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