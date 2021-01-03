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日本善心人士「月光假面」再現身 神秘捐款助孤兒近半世紀

香港01 / 何文翰
月光假面是日本的英雄類電視劇。圖／維基百科
月光假面是日本的英雄類電視劇。圖／維基百科

日本有善心人士每年都會借用超級英雄電視劇主角「月光假面」（日文：月光仮面）之名默默行善向警署捐款，從1974年起未曾中斷，到今年2021年為止已是第48次捐款。警方會將收到的款項捐到交通孤兒基金。

日本《 朝日新聞 》1月1日報導，新潟縣佐渡島警察署表示，2020年12月30日到31日期間，島上兩津及佐和田派出所分別收到內有1萬270日圓（約新台幣2795元）及1萬2600日圓（約新台幣3429元）的紙袋，兩個紙袋都放在派出所的出入口處。

紙袋除了裝有現金外，也放有一張紙條。兩津派出所的紙條上面寫着，「這是每天一枚一枚存下來的零錢，如果能對因為交通意外等問題困擾的人多少有所幫助的話，對我來說就是幸福」，文末署名「月光假面」。

兩津派出所和佐和田派出所分別從1974年及1987年開始收到捐款，派出所每年這個時候都會收到署名「月光假面」的善心人士所放的「紅包」，不過兩間派出所所收到的紙條上筆跡看似不同。以目前能掌握到的數字來看，捐款至今累計約74萬日圓（約新台幣20萬）。

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文章授權轉載自《香港01》

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