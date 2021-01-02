交友App只有欺騙沒有真愛？瑞士研究：配對情侶或許更穩定

疫情期間愈來愈多人使用交友手機應用程式結識約會對象，不過同時有愈來愈多相關騙案，難道交友應用程式只會助長膚淺短暫戀情，沒有真愛？瑞士日內瓦大學（University of Geneva）12月30日刊出的研究顯示，使用交友應用程式覓得一段長期戀情的可能更大。

瑞士日內瓦大學的研究員分析2018年家庭調查數據，研究3,235名過去十年遇見伴侶並處於戀愛關係的成年人。發表於《科學公共圖書館．綜合》雜誌（PLoS One）的研究結果顯示，交友軟體促成的情侶，實際較離線認識的情侶「同居意願」更高。

研究報告作者兼日內瓦大學人口統計學和社會經濟學研究所研究員波塔卡（Gina Potarca）表示：「這項研究結果並沒有說明這些情侶的最終意願是為了長期或短期同居。」她說，但總體而言，他們對結婚的渴望很高，「其中一些情侶可能將同居視為婚前試驗期」。

這項研究也發現，透過交友應用程式認識伴侶的女性，較其他人有更強烈的生小孩渴望和意願。與此同時，這些情侶對自己的戀情的滿意度，與透過更傳統方式結識情侶不相上下。研究也反映交友應用程式鼓勵不同教育程度的人互相了解，例如是高學歷女性配對低學歷男性。

波塔卡表示，交友應用程式或有助促成長距離戀愛，因為應用程式能夠連結相距30分鐘路程以外的用戶。她指，交友應用程式封城和保持社交距離期間可能會變得更加流行，知悉不必擔心使用這些工具可能會帶來的長期負面疑慮，使人感到放心。

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文章授權轉載自《香港01》