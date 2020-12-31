快訊

律政司提上訴許可申請獲批 黎智英遭還押

告別2020...美國人此生最悲慘的1年？專家曝「只是史上第8慘」

從宇宙看地球 台裔太空人林琪兒：台灣好美

中央社 / 舊金山30日專電
林琪兒於美西時間30日接受中央社專訪，在太空站工作與生活是他身為太空人最感恩與特別的經驗，「尤其是回頭看地球的景象令人屏息」。圖為從太空看地球。圖／中央社（NASA提供）
林琪兒於美西時間30日接受中央社專訪，在太空站工作與生活是他身為太空人最感恩與特別的經驗，「尤其是回頭看地球的景象令人屏息」。圖為從太空看地球。圖／中央社（NASA提供）

台裔太空人林琪兒（Kjell N. Lindgren）入選登月計畫，首次接受台灣媒體專訪，分享5年前從太空看台灣的感動。

美國國家航空暨太空總署（NASA）12月11日公布阿提米絲（Artemis）登月計畫18名太空人名單，目標2024年把一男一女送上月球。47歲、來自混血家庭的林琪兒成為下一個登月太空人的候選人。

林琪兒今天接受中央社視訊專訪，分享台灣相關的小故事及5年前在國際太空站停留141天的夢幻歷程。

「自從有記憶以來，我一直想要成為一個太空人。」林琪兒說，有機會在太空站上工作與生活，真是美夢成真，尤其是「深呼吸一口氣，從太空中看著地球」這樣的經驗，每次回想都覺得不可思議。

在地球軌道上待4個多月，林琪兒說，有別於影片看到的短程任務，在低軌道上生活必須適應環境。人類在太空站上工作實驗已20多年，這是一個工程奇蹟，不是個人成就而是無數人合作的成果。

林琪兒2015年在太空站的獨特經驗，也是許多台灣人認識他的起點。當時他透過推特（Twitter）分享從太空看台灣的照片與影片，台裔背景受到注意。當太空站行經台灣，台北天文館號召民眾向太空站揮手打招呼。

5年之後，林琪兒在專訪中向台灣民眾的祝福致謝，分享想要拍下台灣的動機「我會拍下這些照片，因為台灣真的很美」。他說，台灣是他出生的地方、母親的故鄉，有種特別的關連。

林琪兒說，在太空站上總是期待著飛越自己喜愛或住過的地方時能好好看一眼，「我們大可看Google地圖，但是當你知道，這是有人從太空用肉眼看到這樣的景色，拍下這樣的畫面，那是非常特別」。

林琪兒台北出生，幼年住在台中2年多，原因是瑞典裔美籍的父親當時在台中清泉崗空軍基地服役，認識當時在銀行工作的母親張楚筠，兩人在銀行相識，之後相戀結婚。

張楚筠祖籍武漢，幼年隨著中華民國政府來到台灣，在台中成長求學，大學畢業後在清泉崗基地的銀行上班。結婚後，隨著林琪兒父親工作調動，一家人住過英美多個城市。

媽媽來自台灣，爸爸是美籍瑞典移民，林琪兒中英文名字呈現了這樣的融合背景，幫忙取名的是父親的中文老師。「爸爸的瑞典姓氏Lindgren中文取做林，琪兒跟我的名字唸起來像，外公外婆也比較好叫」。

餃子、包子、粽子是林琪兒最愛食物。他有一個在洛杉磯擔任臨床心理師的妹妹，兄妹成長過程中儘管接受多元文化洗禮，台灣媽媽的手藝還是最撫慰人心。林琪兒說，媽媽做的冰鎮綠豆湯加粉圓也是最愛的一道甜點。

林琪兒還記得1994年就讀美國空軍官校時，曾到台灣進行2週的語言交換，藉此機會到各地走走。但26年過去，他笑說中文都忘得差不多，需要特別加強，期待疫情過後，有機會再度造訪台灣。

太空人 NASA

延伸閱讀

太空抓寶？《寶可夢》將與國際太空站合作跨年，迎接2021第一道曙光

想在太空生活？先聽聽在太空站生活一年的他怎麼說

星戰宇宙平安夜？梵諦岡的「太空耶穌降生」藝術展

MLB／歲月不等人 太空人王牌韋蘭德拚下季復出

相關新聞

曾預言川普2016會選上...英國靈媒警示：2021充滿戰爭、疾病

曾經預測川普2016年會選上總統的英國知名預言家漢密爾頓-帕克(Craig Hamilton-Parker)，揭示了他對...

遭家暴多年與數度性侵 墨西哥7歲女孩「如願」死去

墨西哥7歲女孩雅姿麗（Yatziri）遭父母與親戚家暴多年，不僅因此遍體鱗傷，更不幸成為性侵受害人，8月底住進加護病房接...

音樂會觀眾染疫的機率低？ 研究：衛生與通風可保群聚安全

德國研究指出，在衛生條件合格、通風良好的室內場所，音樂會觀眾染疫的機率低。

明尼蘇達研究：別怕吹奏樂器 上頭的氣霧才是問題

U工程師團隊（U mechanical engineers）與明尼蘇達大學管弦樂團合作，研究吹奏管樂器所生氣溶膠（aerosols） 的密度與強度，以了解演奏這些樂器可能會對新冠疫情的擴散造成多大的風險。

最冷的一天！北海道下探負30度 在地人直呼：手指要凍碎了

這個冬天寒流肆虐東亞，許多地方都出現超低氣溫，讓不少人出門在外冷得直發抖。就連一向寒冷的日本北海道，都出現連在地人都受不了的極端低溫。

坦白從寬喔 27%新加坡人曾對另一半財務不忠

「財務不忠（Financial Infidelity）」的定義是，只要在金錢上對另一半有所保留，或是蓄意藏密，都算。小到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。