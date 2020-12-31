全方位太空人 林琪兒救人跳傘開飛機樣樣行

史上首位在台灣出生的太空人林琪兒（Kjell N.Lindgren）實現兒時志願，他能說中文、會吹風笛、當過外科醫師，多采多姿的異國生活經驗造就他成為全方位的太空人。

「有記憶以來，我想成為太空人」。他是國際太空站第217號的訪客，2015年他在太空站生活141天，而且是有史以來第一位在太空吹蘇格蘭風笛的太空人，還能幫太空人同事理髮。

「重返月球」聽起來就像是夢，但這對林琪兒不是夢，而是真真實實的訓練。他是美國國家航空暨太空總署（NASA）12月初公布的「阿提米絲」（Artemis）3階段任務登月計畫中的18位太空人之一。

在台北誕生、台中成長到2歲半的林琪兒形容成長過程中，父母像一個團隊，瑞典裔美籍空軍軍官的父親帶他踢足球、打棒球，擔任球隊教練，雙親都支持他參加童子軍，他高一時取得最高階鷹級童軍（EagleScout）。

隨著父親的空軍生涯移地派駐，林琪兒的青春期不是看電影、逛商場，而是徜徉劍橋、牛津歷史古城的文化體驗；全家住過英美好幾個城市，「雖然我很內向，那給予我結交朋友、樂觀看待所處的環境，從中欣賞優點」。

● 母親鼓勵勇敢做大夢

媽媽張楚筠在林琪兒童年給予的鼓勵，成為他的成功心法：「只要我認真工作，我可以成為我想要變成的任何人。」媽媽允許他做大夢，林琪兒說，「她給我自由，讓我追求感興趣事物，我不會說她是傳統型的虎媽，但是她鼓勵我認真工作的重要性」。

被問到入選登月計畫有何感言，47歲的林琪兒說：「每天我都捏自己一下，確定是真的，因為這是莫大榮幸，能夠跟最傑出的夥伴一起工作，無論美國或是國際夥伴，共同以登月為目標令人興奮。」

多少人立志當太空人，茫茫人海中能上太空的寥寥可數。林琪兒分享自己能夠達成夢想，感謝母親一句話：「夢想做大，但達成目標沒有捷徑，唯一的秘密就是勤奮努力。」

「只要有什麼機會，我就試著去學，不管對我的工作有沒有直接用處」。父母給予林琪兒最好的家教是珍惜教育和熱愛學習，也是他身為3個孩子父親的承傳。虎父無犬子，林琪兒與有榮焉說，大兒子今年11月剛拿到鷹級童軍，小兒子明年可望達標。

● 生命會轉彎 多方嘗試探索自我

築太空人的夢，林琪兒選擇就讀美國空軍官校（Air Force Academy）。「我是跳傘隊員，一開始我想當戰鬥機飛行員」，他也在那階段開啟對生物的興趣，研究無重力如何影響人體，同時副修中文。

他在丹佛（Denver）唸書時，親眼目睹一位女性被汽車撞到，他當時自問：「除了基本的急救常識，我如何能為周遭的人做更多事？」這激勵他取得緊急醫療技術人員認證，到救護車上從事義工服務，人生轉了一個彎，決定念醫學院。

「如果當不了太空人，我能當醫生服務社區、自我挑戰」。結果這兩個軌道，日後巧妙地在林琪兒身上連接在一起。

畢業後林琪兒成為航空外科醫師，專門照顧太空人；當太空總署宣布要挑選太空人時，他申請角逐，於2009年獲選為太空人。在太空總署約45位太空人當中，有10%有醫學背景。

● 全方位太空人 救人跳傘開飛機樣樣行

太空人除了要學有專精，還要具備十八般武藝。他說：「不管什麼背景，在太空人的全方位訓練中，每個人都得學會操作機器人手臂、學開T38教練機、太空漫步、操作太空站和應對危急狀況。」俄文是美國太空人的訓練之一，以利在太空站上國際友誼交流。

不過也因在太空站上執勤任務時，不見得每次都有醫師同行，當有太空人偶爾胸悶或不舒服時，林琪兒就能發揮專才。

不僅如此，林琪兒也幫其他太空人理髮。這項技能源於他喜歡超級短髮。念空軍官校時，他發現剪髮太貴，於是學會用工具兩週修剪一次頭髮，「其實我只會剪一種髮型，最後大家幾乎都跟我留一樣的髮型」。

此外，林琪兒吹蘇格蘭風笛的影片卻因意外公開而被外界看到。旅居英國時他喜歡上風笛，日後踏入職場時學會演奏這項樂器。他把風笛帶上太空演奏「奇異恩典」，原是為了追思懷念一位突然過世的NASA同事兼好友，影片卻意外被瘋傳。

● 分享逐夢秘訣 認真是基礎

林琪兒也向年輕世代分享實現夢想的秘訣：「把夢做大，每天踏出一小步。」

「設下目標，讓別人知道。」林琪兒建議年輕人，不管想當飛行員、工程師、藝術家、醫生，任何的目標都好，與別人分享自己夢想很重要，「人們會想跟你一起打拚、希望看你成功」。

選擇自身感到有熱情的職場，不管想成為什麼人，要有目標，一步一步腳踏實地。他舉例，想當醫生，不妨先到醫院當志工，瞭解醫院的運作開始，藉機會認識醫生與護理人員，從他們的建議知道如何踏出下一步，擁有外科醫師背景的林琪兒說，「你不可能明天就變成一位醫生」。

● 探險熱情無止盡 為下個世代開路

對於有心成為太空人的下一代，現在正是最佳時機。林琪兒說，「我們正處於航空競爭的風口浪尖」，太空已經不僅限於傳統的硬科學、技術、工程和數學等學門，進入太空領域有比NASA等舊有模式更多的管道，像是商業公司進軍太空，意味著更多的機會以及分工。

他深感自己身為太空人的義務，為人類航向太空而鋪路造橋，讓未來世代能享無限的成功機會。人類自1970年代登月之後，已經半世紀沒再踏上月球，他說這次再啟登月計畫，建立在前人的腳步，也為下個世代開路。

探險是人類與生俱來的本能，林琪兒認為，人類享有的一切都是持續突破疆界、探索這個奇異世界的成果，「探險、科學與學習是我們前進月球與火星的基礎…如果有一天人類不再探險，也將是衰亡的開始」。