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採訪吃免錢？日餐廳霸氣拒絕「取材不付費」媒體 獲網友力挺

聯合新聞網 / 綜合報導
日本「Cafe＆Kitchen ふわりずむ」店長小玉直史，質疑為何有的媒體採訪卻不付餐飲費。圖為店內的招牌咖哩飯。圖擷取自Jタウンネット
日本「Cafe＆Kitchen ふわりずむ」店長小玉直史，質疑為何有的媒體採訪卻不付餐飲費。圖為店內的招牌咖哩飯。圖擷取自Jタウンネット

許多人尋覓美食，都會參考各式美食節目，或者網路、報章雜誌等媒體的介紹。因此對店家而言，能夠有媒體受訪也是件好事。不過日本有餐廳卻質疑，有些媒體跑來店裡取材、拍照，事後卻不肯支付料理費用，讓他們相當不解。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，採訪在日本秋田縣開設「Cafe＆Kitchen ふわりずむ」的店長小玉直史。小玉表示，起初有些地方雜誌到店裡採訪，就拍了食物照片卻沒有付費，他還困惑這是不是業界默契。不過後來一些電視台、報社來訪時，就好好地付了料理的相應費用，讓他知道不是每家媒體都「吃飯不付錢」

此後，小玉便都會事先確認，如果對方不肯支付餐飲費用，那就會拒絕採訪。有次小玉接到一家媒體的電話，他就堅持要求對方支付料理費用，結果對方聯絡人員居然「欸」了一聲，接著向上級確認過後，回復小玉「因為沒有相關經費，所以撤銷採訪一事」。

小玉指出，拒絕那些不付錢的媒體之後，剩下的媒體或許是因為願意付錢採訪，小玉感受到他們對店家的興趣更高，有著更愉快的採訪過程。不過有些媒體卻也從此不願來訪，他還被客人問過，說怎麼某某雜誌介紹餐廳時沒提到你，讓他覺得有些不好意思。

小玉的疑惑，也獲得網路上其他飲食從業者的迴響，表示：「我也抱持這個疑問很久了！但我以前工作的店家好像覺得這很正常」、「我也有相同問題，決定之後也要跟進，堅持對方付費」、「我家也是，之前地方雜誌跑來採訪後一聲不吭就跑了，但某報紙跟某電視台都會好好付錢、好好道謝後離開」。

日本 餐飲業

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