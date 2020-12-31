快訊

中山高麻豆段貨櫃車翻覆佔所有南下車道 車流嚴重回堵

我第2例英國變種病毒入侵！ 20歲留學生英國返台確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最冷的一天！北海道下探負30度 在地人直呼：手指要凍碎了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為本月15日冰雪覆蓋的北海道札幌街頭。路透社
圖為本月15日冰雪覆蓋的北海道札幌街頭。路透社

這個冬天寒流肆虐東亞，許多地方都出現超低氣溫，讓不少人出門在外冷得直發抖。就連一向寒冷的日本北海道，都出現連在地人都受不了的極端低溫。

根據日本媒體「ウェザーニューズ」報導，今日(31)清晨北海道受到天氣，以及地面上「輻射冷卻」效應影響，使得各地出現異常的低溫。其中幌加内、朱鞠内、江丹別、和寒、幌糠五處，更在清晨測到氣溫低於零下30度，是2020年以來最多處。且預計在31日內，北海道各地都會進入不到0度的寒冬。

面對這個罕見的極寒氣候，網友們紛紛表示：「都有『猛暑日』了，也可以定義一下什麼是『猛寒日』」、「我4年前攝影時碰過零下28度，那時即使戴手套手也沒有知覺」、「難道是因為去年年終異常溫暖，所以今年年終變成異常寒冷嗎」、「之前零下17度身體就已經痛到不行了，到零下20度覺得會死人吧」。

甚至連北海道當地人，都覺得這冬天冷得不尋常，表示：「我住北海道，零下20度還碰過幾次，零下30度可說幾乎沒有」、「住札幌旁邊，倒個垃圾都覺得手指要凍碎了」、「住了18年的旭川，小學時因為太冷學校放假過幾次，不過這個溫度也是很少見啊」、「零下20度差不多十年才一次，零下30度真的要嚴防耳鼻手指被凍碎」。

沾水毛巾在室外很快結凍。圖擷取自ウェザーニューズ
沾水毛巾在室外很快結凍。圖擷取自ウェザーニューズ

日本 北海道

延伸閱讀

年末急速冷凍！今晨苗栗三義氣溫3.7度 體感僅剩「負3度」

停班課一覽／霸王寒流急凍全台！桃、竹部分學校宣布停課

入冬首波寒流！網回憶「2016年霸王級」冷到台南都下霰

藍紫色寒潮今晚報到！全台「跳水式降溫」挑戰47年來最冷跨年

相關新聞

最冷的一天！北海道下探負30度 在地人直呼：手指要凍碎了

這個冬天寒流肆虐東亞，許多地方都出現超低氣溫，讓不少人出門在外冷得直發抖。就連一向寒冷的日本北海道，都出現連在地人都受不了的極端低溫。

泰國決定把2021年中國農曆新年定為國定假日

為促進旅遊業發展，泰國內閣會議12月29日決定在2021年增加部分特別國定假日，其中包括中國農曆新年。

坦白從寬喔 27%新加坡人曾對另一半財務不忠

「財務不忠（Financial Infidelity）」的定義是，只要在金錢上對另一半有所保留，或是蓄意藏密，都算。小到...

殖民火星第一步？NASA探測器明年登陸 挑戰製氧實驗

美國航太總署（NASA）希望十年後太空人就能登陸火星，但人類想在另一個星球殖民，該如何解決供氧的問題？

挪威小鎮走山摧毀十幾棟建築物 釀10傷21失蹤

挪威警方表示，南部小鎮耶爾呂姆今天清晨發生走山，摧毀十幾棟建築物，造成10人受傷，其中1人重傷，21人仍下落不明

大雪強風影響陸空交通 日本跨年嚴防災情

日本許多地區受到幾年一度的非常強烈寒流影響，從明天到後天的新年跨年期間都將降下大雪，陸空交通大受影響。日本政府已啟動跨部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。