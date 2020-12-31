快訊

租金近5萬的「社宅」：包租代管政策出什麼問題？

北市府跨年照常舉辦 柯文哲10：30宣布管制細節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰國決定把2021年中國農曆新年定為國定假日

香港01 / 高江進／報導
泰國旅遊業今年受新冠肺炎疫情影響較大，為促進復甦，泰國內閣會議決定將中國農曆新年訂為國定假日。圖為曼谷民眾在市集購物。路透社
泰國旅遊業今年受新冠肺炎疫情影響較大，為促進復甦，泰國內閣會議決定將中國農曆新年訂為國定假日。圖為曼谷民眾在市集購物。路透社

為促進旅遊業發展，泰國內閣會議12月29日決定在2021年增加部分特別國定假日，其中包括中國農曆新年。

據新華社報道，泰國文化部長伊提蓬（Ijk Pong）當天向媒體表示，為了促進泰國國內旅遊業發展，泰國內閣會議同意將在2021年增加部分特別國定假日，其中包括2月12日中國大年初一，此舉是泰國政府首次將中國農曆新年列為泰國國定假日。

伊提蓬指出，在長假期間，民眾出行頻率與消費水平都會不同程度增加，有助於刺激各地區經濟增長，能夠帶動國內旅遊業發展。

報導稱，除了中國農曆新年外，泰國內閣還決定將2021年4月12日定為宋干節連假第一天、7月27日定為守夏節補休假日、9月24日定為瑪希敦日，這使得2021年泰國國定假日增加至24天。

作為泰國經濟支柱產業的旅遊業今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響較大。根據泰國政府公布的數據顯示，從1月至11月，旅遊業收入約為7600億泰銖（約7117億新台幣），按年下降71.75%；外國遊客人數大約為669萬人，按年下降81.38%。

美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，截至發稿，泰國累計確診新冠肺炎病例數為6,440例，其中61例死亡。

延伸閱讀：

泰國放寬56國民眾入境　冀刺激當地旅遊業

泰國疫情反彈　海鮮市場群組擴散至33府

文章授權轉載自《香港01》

泰國 國定假日

延伸閱讀

中年男考駕照8年都過不了 無照上路被抓判坐牢15天

日書籍暢銷排行遭鬼滅之刃「屠榜」榜單看不見其他作品

泰版結衣仙氣現身！靚樣甜笑成國民老婆 原來是日本名校生

泰國偶像男團9X9爭產相殺 各個失控淚崩壓力大

相關新聞

泰國決定把2021年中國農曆新年定為國定假日

為促進旅遊業發展，泰國內閣會議12月29日決定在2021年增加部分特別國定假日，其中包括中國農曆新年。

殖民火星第一步？NASA探測器明年登陸 挑戰製氧實驗

美國航太總署（NASA）希望十年後太空人就能登陸火星，但人類想在另一個星球殖民，該如何解決供氧的問題？

挪威小鎮走山摧毀十幾棟建築物 釀10傷21失蹤

挪威警方表示，南部小鎮耶爾呂姆今天清晨發生走山，摧毀十幾棟建築物，造成10人受傷，其中1人重傷，21人仍下落不明

大雪強風影響陸空交通 日本跨年嚴防災情

日本許多地區受到幾年一度的非常強烈寒流影響，從明天到後天的新年跨年期間都將降下大雪，陸空交通大受影響。日本政府已啟動跨部...

氣候災害頻繁 窮國缺乏保險理賠

2020年的天氣災害造成1750億美元的損失，而窮國多數缺乏保險理賠。根據統計，全球為了自然災害的保險賠償高達760億美元，創下1970年以來的第五高。分析認為原因有二，一個是發達國家的保險納保範圍不斷擴大，以及氣候變遷導致野火、暴雪等極端自然災害更頻繁。有研究指出，中低收入國家缺乏天氣災害保險的幫助，因此損失更大。

日超商飯糰充氮氣 保存期限延長2倍

為避免食物浪費，日本連鎖超商將改良飯糰包裝，在裡面充填氮氣，延長保存期限。飯糰向來是超商的長青熱賣商品，但為了避免食物放費，日本7-11表示將研發新方法，在產品包裝中添加氮氣，能讓飯糰保存期限提高到現在的2倍，原本只有18小時的期限，延長到一天半至兩天，並且預計在明年3月推出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。