泰國決定把2021年中國農曆新年定為國定假日

為避免食物浪費，日本連鎖超商將改良飯糰包裝，在裡面充填氮氣，延長保存期限。飯糰向來是超商的長青熱賣商品，但為了避免食物放費，日本7-11表示將研發新方法，在產品包裝中添加氮氣，能讓飯糰保存期限提高到現在的2倍，原本只有18小時的期限，延長到一天半至兩天，並且預計在明年3月推出。

2020-12-30 14:32