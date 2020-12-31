聽新聞
test
0:00 / 0:00
泰國決定把2021年中國農曆新年定為國定假日
為促進旅遊業發展，泰國內閣會議12月29日決定在2021年增加部分特別國定假日，其中包括中國農曆新年。
據新華社報道，泰國文化部長伊提蓬（Ijk Pong）當天向媒體表示，為了促進泰國國內旅遊業發展，泰國內閣會議同意將在2021年增加部分特別國定假日，其中包括2月12日中國大年初一，此舉是泰國政府首次將中國農曆新年列為泰國國定假日。
伊提蓬指出，在長假期間，民眾出行頻率與消費水平都會不同程度增加，有助於刺激各地區經濟增長，能夠帶動國內旅遊業發展。
報導稱，除了中國農曆新年外，泰國內閣還決定將2021年4月12日定為宋干節連假第一天、7月27日定為守夏節補休假日、9月24日定為瑪希敦日，這使得2021年泰國國定假日增加至24天。
作為泰國經濟支柱產業的旅遊業今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響較大。根據泰國政府公布的數據顯示，從1月至11月，旅遊業收入約為7600億泰銖（約7117億新台幣），按年下降71.75%；外國遊客人數大約為669萬人，按年下降81.38%。
美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，截至發稿，泰國累計確診新冠肺炎病例數為6,440例，其中61例死亡。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言