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氣候災害頻繁 窮國缺乏保險理賠

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

2020年的天氣災害造成1750億美元的損失，而窮國多數缺乏保險理賠。根據統計，全球為了自然災害的保險賠償高達760億美元，創下1970年以來的第五高。分析認為原因有二，一個是發達國家的保險納保範圍不斷擴大，以及氣候變遷導致野火、暴雪等極端自然災害更頻繁。有研究指出，中低收入國家缺乏天氣災害保險的幫助，因此損失更大。

中低收國災害保險少

根據英國非營利組織「基督教援助組織」在28日發布的報告，今年「最貴的」天然災害發生在大西洋颶風季節，總共有30起颶風掃蕩，其中有12次颶風發生在美國。

不過相比發達國家有進步的保險金理賠系統，中低收入國家仍缺乏保險保障。根據慕尼黑再保險的數據，自1980年以來，全球5.2萬億美金的自然災害損失中，有四分之三沒有保險，儘管加勒比海和非洲一些國家政府已經開始和保險公司合作，開發災害保險，但絕大多數的損失仍沒有保障可言。

氣候科學家恩斯特．勞赫向媒體表示，保險存在著缺口，「在1980年代，中低收入國家缺乏保險，而他們受到的自然災害不比發達國家少，可是他們缺乏保險，至今狀況還是依樣，讓人沮喪。」

極端氣候頻繁發生

根據瑞士再保險的數據，今年全球天然災害造成的經濟損失高達1750億美金，不過其中760億美金是有保險的，是自1970年以來的第五高總額，早前的紀錄有2005年（卡崔納颶風）和2017年（哈威、伊爾馬、瑪莉亞颶風）。

從過去幾十年中，關於天氣災害的年均保險額年年上升，從1979年的74億美金後開始增長，分析認為，一方面發達國家認知到自然災害對經濟的損害，因此納保範圍逐步擴大，加上氣候變遷，野火、暴雪等災害變得越來越頻繁和嚴重。

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