日超商飯糰充氮氣 保存期限延長2倍

為避免食物浪費，日本連鎖超商將改良飯糰包裝，在裡面充填氮氣，延長保存期限。飯糰向來是超商的長青熱賣商品，但為了避免食物放費，日本7-11表示將研發新方法，在產品包裝中添加氮氣，能讓飯糰保存期限提高到現在的2倍，原本只有18小時的期限，延長到一天半至兩天，並且預計在明年3月推出。

每日新聞報導，日本最大的連鎖超商之一7-11的集團總裁長永文彥表示，為了避免食物浪費，將推出保存期限可以到兩天的飯糰產品，因為以往飯糰即使在有冷藏處理下，沒有防腐劑最多只能保存約18小時。

他在媒體採訪中表示，飯糰在超商行業中被視為旗艦產品，長年熱賣，但因為不添加防腐劑，飯糰在冷藏情況下至多只能保存18小時，而日本7-11每天賣出約200個飯糰，但如果當天天氣惡劣或者並非上班日等因素，賣出的數量減少，剩下的飯糰通常只能丟棄處理。

日經亞洲報導，7-11統計，如果能將飯糰的保存期限拉長到一天半至兩天，可以減少50%的食物浪費。但為了拉長期限而且不添加防腐劑，目前的方法是在產品包裝中添加氮氣，以保持食品新鮮。若飯糰的包裝改善成功，未來壽司、手捲的含有米飯的產品，都將加入改良行列。

另有統計指出，日本711的鮮食產品，約有85%的壽命為一天或更長，而7-11希望在明年2月以前，將90%的產品壽命拉長，若飯糰類型的產品也能改善成功，則可以達到100%產品期限為一天以上，「減少食物浪費是企業責任。」

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