日書籍暢銷排行遭鬼滅之刃「屠榜」榜單看不見其他作品

日本漫畫《鬼滅之刃》今年席捲全球，劇場版在日前突破317億日圓（約新台幣85億9836萬），打破《神隱少女》的316億日圓紀錄，正式登上日本影史票房冠軍。除了電影賣座，原作漫畫也「屠榜」，佔據第1～22名，放眼望去榜單上只見鬼滅的書名。

根據日本Oricon發表的2020暢銷書籍排行榜，《鬼滅之刃》在漫畫榜達成「完全制霸」的成就，發售的22集漫畫佔據前1～22名，其中冠軍的18集單行本就賣破439萬。由於該排行榜只統計到11月底，最終的23集是12月才發售，所以未列入榜單。

今年五月Oricon也公布過一次2020上半年漫畫銷量排行，《鬼滅之刃》就已達到佔據第1至19名的創舉，今回更是再次打破紀錄，列入統計的22集全上榜，總銷量突破9000萬。

一般書籍榜的部分，鬼滅之刃依然佔據前兩名。圖取自oricon官網

不只強佔漫畫榜，在2020綜合書籍的排行榜中，《鬼滅之刃》的兩部短篇小說分別以92萬和91萬登上冠亞軍，7月出版的第三集小說則以60萬排到第五名。幫鬼滅撰寫小說的作者矢島綾這三部小說總計賣出264多萬，奪得2020作家榜第一名。

除了鬼滅之刃以外的作品，日本長青漫畫《航海王》的95～97集單行本排上第23～25名，總計銷量約為570多萬。然而第23名的航海王95集賣出200多萬，和第22名的鬼滅之刃21集仍有60多萬的差距。