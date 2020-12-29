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日本酒店加濕器超強勁 房間秒變仙境網笑爆：火燭啦！

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
加濕器開動後，房間瞬間變得猶如仙境一樣變得煙霧彌漫。（yumeguri_vtec@Twitter圖片）
加濕器開動後，房間瞬間變得猶如仙境一樣變得煙霧彌漫。（yumeguri_vtec@Twitter圖片）

不少酒店設有加濕機借用服務，有日本網民最近分享1次爆笑經歷，表示入住1間連鎖品牌的酒店，並借用加濕機器，由於該機器的性能比較強大，開機不久後即把房間變得猶如迷濛仙境一樣，四周變得彷如「煙霧彌漫」，有網民更笑言像是煮東西煮過火的場景，又似是火警情況，「嚇倒我了」、「這真的是加濕器嗎」。

該日本網民於Twitter上載相片，表示日前入住「東橫Inn」1間酒店，當時向職員借用了加濕器。詎料回到房間開機時，爆笑的場面就出現了，因為加濕器有大量水蒸氣不斷飄出，結果間房一下子變得煙霧彌漫，樓主坦言好像去了仙境，但同時又害怕窗外的人看見，可能誤以為是火警，令樓主哭笑不得。

不少網民紛紛留言認同樓主的憂慮，笑言火警與仙境僅一線之差，「若我經過你的房間可能會報警」、「太好笑了」、「從未看過加濕器有這樣的效果」、「看起來很保濕的樣子，面膜都不用了」。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 酒店

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