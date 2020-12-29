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今年全球暖化肇禍 亞洲受創最嚴重

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
印度受到季風影響，洪水新聞不曾間斷。(Photo by McKay Savageon Flick-erunder Creative Commons license)
印度受到季風影響，洪水新聞不曾間斷。(Photo by McKay Savageon Flick-erunder Creative Commons license)

今年地球多災多難，氣候變遷造成人命與財產損失可觀。英國救助組織公布最新報告，今年暖化造成極端氣候在各地發威後，為當地民眾帶來慘痛損失，其中又以亞洲受到氣候影響而造成財務損失最常見，也最為嚴重。

6成災難在亞洲

《BBC》報導，基督教援助會（Christian Aid）日前列出10起造成大量人命與保險損失的氣候相關事件，其中有6件發生在亞洲，中國大陸與印度因為洪水而造成的損失就超過400億美元，美國則受到颶風侵襲，損失高達600億美元以上。另外，該組織列出造成損失至少150億美元的風暴、洪水與大火災情，其中有9件損失金額至少50億美元。

中國則是受到洪水災情造成財務損失最嚴重的國家，今年6~10月間損失金額約320億美元。今年5月，氣旋安攀侵襲孟加拉灣，短短幾天內也造成經濟損失達130億美元。印度熱帶氣象局科學家寇爾表示，「我們看到阿拉伯海與孟加拉灣都出現史上高溫，安攀是孟加拉灣在季風前紀錄上最強的氣旋之一。」

據《半島電視台》報導，基督教援助會氣候政策組長克拉默表示，「氣候崩解加劇了新冠肺炎疫情對弱勢地區的衝擊。」

美國災損600億美元

就經濟損失金額來看，美國是最大受災國家，包括被破紀錄的颶風侵襲以及野火燎原，損失超過600億美元。報告也指出，雖然森林野火是生態系統的一部分，但受到人類活動而出現更乾燥、酷熱的氣候，已經影響了野火的規模。

至於非洲則受到大規模蝗災影響，損壞農作物金額高達85億美元。聯合國認為蝗災與氣候變遷有關，因為中東與非洲之角異常降雨，讓蝗蟲大爆發。

基督教援助會指出，上述數字與財務損失有可能被低估，因為其來源只根據保險損失，而且財務損失無法涵蓋風暴與大火帶來的全部衝擊。例如南蘇丹的洪水造成的損失雖然從金額來看不高，但卻奪走138條人命以及損毀今年的收成。

對此，澳洲新南威爾斯大學科學家莎拉表示，「就像之前的2019年，2020年充滿了災難性的極端事件。很遺憾地，當地球溫度上升，人類將看到未來幾年仍像2020年一樣，甚至更糟糕。」

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孟加拉 氣候變遷 非洲

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