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請假808天！他資歷20年不滿公司開除 網見判決結果全驚呆
請假超過808天！英國一名任職20年的老員工因健康因素無法工作，陸續請了808天病假，最後他遭到公司辭退，他因不滿公司將他開除而告上法院，判決結果出爐卻令人訝異。
根據外媒《每日星報》報導，知名汽車製造商捷豹路虎（Jaguar Land Rover）一名員工維克（Vic Rumbold）任職於工廠配裝線長達20年，但由於維克於2018年被診斷出髖關節問題，持續疼痛讓他無法正常工作，於是連續請假長達5月。
維克因為疼痛而長期請假，頻率也不斷增加，導致影響公司生產狀況。不幸的是，維克在2018年12月被公司以「行為能力缺失」為由將其解雇，營銷部經理對此解釋，「缺勤808天是我見過最糟糕的記錄，這就消耗公司10萬英磅（約台幣379萬元）成本」，且自2000年起，維克就沒有達成全勤目標，這讓公司毅然決然將他辭退。
然而，審理此案的法官認為，公司應事先警告員工並要求改進，遵循考勤程序予以解雇，因此認為該公司突然辭退維克的作法並不合理，判該公司應賠償維克薪資損失。
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