聖誕奇蹟！一篇報導找到離家11年爸爸 父一見他轉身就跑

23歲英國男子凱利（Jason Kelly）在11年前父母婚姻破裂後，就再也沒看過父親大衛（David）。今年聖誕節前，英國媒體《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO）刊登了大衛的故事跟凱利唯一留存的大衛照片，有人看到報導因此認出大衛，並回報凱利大衛的所在地。

英國媒體《利物浦回聲報》報導，凱利在平安夜拜訪大衛傳聞中的家，一個70歲的女人應門表示大衛不在家。當凱利留下電話臨走前，大衛正好回來，凱利開始和大衛交談，但大衛實在太震驚以至於他拔腿就跑，凱利不得不在後面追趕他。

凱利說他當時大叫「爸，是我！」最終大衛認出兒子並詢問家人近況，還提起凱利的生日，但凱利透露大衛當時迴避他的目光，「因為他雙眼都充滿淚水」。

凱利表示現在試著與大衛建立新關係，但會盡力不讓大衛感覺太衝擊。凱利在和媽媽及手足度過聖誕節後，他帶一盤聖誕餐到了大衛家中，並送大衛一隻手機當作聖誕禮物，讓兩人能保持聯繫。

凱利提到67歲的大衛已經有資格領取老人年金，但他還未曾領取一毛錢，凱利希望幫大衛取得出生證明並開戶。

凱利原本擔心大衛不想見他，直言這次在聖誕節前成功找到父親，「真的是一個奇蹟。」