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撐過-30度低溫、近4公尺巨浪 沉沒漁船裡2人奇蹟生還

聯合新聞網 / 綜合報導
這艘沉沒的船建於1979年，此次是在漁民準備打撈魚獲時沉入海裡。圖／取自dailymail
這艘沉沒的船建於1979年，此次是在漁民準備打撈魚獲時沉入海裡。圖／取自dailymail

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，昨天早上7點在俄羅斯北方外海，一艘載著19名漁民的漁船沉沒，其中40歲水手長布托林（Vladislav Butorin）和30歲船員卡秋辛（Ruslan Katyukhin）在歷經負30度低溫、近4公尺浪高衝擊後竟然奇蹟生還。

另一艘漁船在波濤洶湧的巴倫支海（Barents Sea）發現並營救身穿潛水防寒衣的兩人。目前搜救工作仍持續進行，但其他17名漁民倖存機率渺茫。

兩名生還者在海上漂浮時曾緊緊抓住一名船員的屍體，但捲入其他海域時失去這個屍體。

布托林的妻子布托麗娜（Irina Butorina）說已經接到丈夫報平安的電話：「我們對話只有差不多30秒。但聽到了他的聲音真好……謝謝老天爺。」

另一名可能罹難的船員妻子邦妲蓮柯（Alyona Bondarenko）表示前天接到丈夫電話說船的狀況糟透了：「他說整艘船都結冰了，甚至連軟管也凍結了。」邦妲蓮柯質疑船員為什麼要在這麼低溫的氣候出航捕魚，透露已經半年沒看到丈夫了，對這次悲劇感到絕望：「誰可以把我丈夫、我孩子的爸爸帶回來？」

報導指出人無法在這樣低溫嚴酷的天氣存活超過15分鐘，兩名倖存者都是在船沉沒大約10分鐘後獲救。此次這艘船齡41歲的漁船可能是在漁民準備打撈魚獲時沉入海裡。

低溫 漁民 屍體 俄羅斯

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