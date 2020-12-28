患不孕症受歧視 日議員籲勿汙名化

日本人工受孕手術費用高昂、社會汙名化重，使得不孕症的夫妻處境艱難。日本知名政治家、隸屬自民黨的眾議員野田聖子在採訪中表示，自己十年前接受人工受孕時，受盡大眾歧視和指點，因此多年致力改善不孕症治療和人工受孕的法令完善，也盼日本社會善待不孕症婦女，不要污名化。

日本時報報導，日本對於不孕症婦女接受治療甚至是人工受孕，即使醫療技術進步，資訊也越來越發達，但歧視和污名化的現象仍然困擾許多不孕症婦女。

野田聖子近期接受媒體採訪表示，自己在2010年用人工受孕的方式，以50歲高齡產子，引發譁然和爭議，「困擾我的是，在接受各種不孕症治療時，你沒辦法向讓任何人坦白，因為社會上會認為不孕症是女性的罪過。」因此，野田聖子十年來致力不孕症治療的醫療改革，目標是在2022年以前，引入更先進的不孕症治療、人工受孕技術，以降低高昂的治療費用。

GMIPost報導，野田聖子多年致力於改善不孕症治療的環境，自己也有組織專門為需要不孕症治療的婦女提供補貼以及法規諮詢。另外，日本首相兼義偉也曾表示要擴大不孕症治療的健保納保範圍，因為在一般情況下，接受不孕症治療或者人工受孕的費用，可能高達數百萬日圓。

目前，健保中和不孕症治療相關的，僅涵蓋排卵誘導劑的藥物療法，輸卵管阻塞的非手術和手術療法，以及患有輸精管阻塞的不孕男性的手術療法，高昂的費用導致許多希望擁有孩子的夫妻被迫放棄。

另外，政府有提供年收入低於730萬日幣的已婚夫妻進行首次人工受孕的療程時，最高補助到30萬日幣。

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