22歲妙齡女被誤認為30幾歲 大受打擊後成功甩肉25公斤

英國22歲美髮師蓓爾（Olivia Percival-Bell）因被陌生人誤認為是30幾歲的人，大受打擊後奮起甩肉25公斤，衣服尺寸也掉了4個尺碼。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，蓓爾日前跟朋友跳舞時，陌生人說她看起來像30多歲。當下讓蓓爾立志減肥，在英國第一次發布封城令時，她開始改變飲食習慣，放棄最愛的外賣餐點，準備自製餐，且每天出外健走。最後蓓爾從88公斤瘦到63公斤，衣服尺寸也從14號縮小到6號，得重新添購全身行頭。

蓓爾說之前人們以為她30多歲讓她很傷心，且解釋實際年齡讓她覺得很尷尬，但現在人們認為瘦身後的她逆齡：「我在抖音上比較自己去年跳舞的影片跟近照，網友說我看起來年輕了很多，視覺年齡下降了10歲。」

蓓爾提到身高只有157公分的自己瘦身不易，「我曾多次嘗試快速節食瘦身，但效果都不持久。我的工時很長，當我下班後會點很多外賣來吃。」

但當蓓爾重新檢視、調整飲食後，她自認身心都變強壯了，「我從網友那邊獲得很多正能量，家人也因為我停止叫外賣省了不少錢。」

蓓爾將瘦身成功歸功於「每天至少走10,000步」這件事，說自己會嘗試跟姊妹們、還有狗一起運動，讓運動變得有趣。

蓓爾建議想減肥的人「繼續前進，只有自己才能做出改變，也不要跟別人比較，因為每個人的減肥速度不同。」