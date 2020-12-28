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露肚妹控餐廳因「穿著不妥」趕她走 網批：穿上手裡的外套很難嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利女子前往澳洲海邊餐廳用餐，入座後餐廳人員指正她「穿著不合宜」請她離開。圖／取自dailymail
義大利女子前往澳洲海邊餐廳用餐，入座後餐廳人員指正她「穿著不合宜」請她離開。圖／取自dailymail

義大利女子柯拉蒂（Martina Corradi）上周四跟男友前往澳洲海邊餐廳用餐，入座後餐廳人員指正她「穿著不合宜」請他們離開。柯拉蒂當下覺得「尷尬被冒犯，無言以對」。她將經歷發布在社群平台上獲得網友聲援，餐廳經理上周六向她道歉，表示「要他們離開是錯誤的判斷」並說會再免費招待她吃一頓飯。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，該餐廳服裝規定為「休閒裝」（casual dress code），而柯拉蒂當天穿著高腰亞麻褲子、高跟鞋和蕾絲花邊短版露肚上衣，卻被員工以「穿著不合宜」為由無法進入，餐廳經理認為「柯拉蒂明顯符合規定，不該讓她離開。」強調會再加強員工訓練。

柯拉蒂在臉書社團請大家評評理：「我瘋了嗎？」她提到餐廳在疫情期間門可羅雀，「怎麼可以為了這個愚蠢的理由趕客人走？」

一名網友稱讚柯拉蒂穿著很好看，表示：「也許穿這樣去歌劇院是有點太少，但在海邊半數人都穿泳裝披浴巾，這樣穿並沒有不妥啊。」

網友MichaelGill則覺得柯拉蒂有點反應過度：「如果我因為服裝被餐廳拒絕入場，那我就去其他餐廳用餐就好啦，有必要公審餐廳嗎？」網友MissLola32看到柯拉蒂照片中手裡拿著外套，質疑她為什麼不披上外套進餐廳就好：「這樣炒作感覺是為了增加自己的曝光度，或是獲得免費大餐。」

義大利 疫情 澳洲

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