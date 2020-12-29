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日人口罩習慣大調查！白色最常見 最多人看到這顏色就扣分
全球新冠肺炎疫情持續蔓延，不少人為了防疫，都會在出門時戴上口罩，連帶也使得市面上的口罩推陳出新，許多特別的顏色、造型紛紛出籠。日本最近就有媒體展開調查，了解大家用口罩的習慣是什麼。
根據日本媒體「CamCam」報導，日本婚友社「株式会社ZWEI」日前針對431名男女展開問卷調查口罩使用習慣。其中「平常使用哪種顏色的口罩」項目中，男女都有八成上下的比例選擇「白色」，其次則是約占一成的「灰色」。
其次是「是否有特別準備約會專用的口罩」項目中，女性有14.3%回答「有」，但男性僅有7.4%。報導指出，女性更會在意口罩對穿搭的影響，以及有讓臉看起來更小的視覺效果。受訪者們也表示「會選擇不沾染到化妝品的口罩」、「會挑有蕾絲的口罩戴」等等。
最後對於「對方用哪種口罩會給你不好的印象」的調查中，無論男女都有4成上下，選擇了「黑色」作為答案。報導認為，黑色給人恐怖、嚴厲的印象在。另外有超過3成的女性，不喜歡對方戴有花紋圖案的口罩。看來小小一個口罩除了防疫，也會影響給人的印象好壞。
以下為「株式会社ZWEI」針對口罩使用習慣調查結果：
平常使用什麼顏色的口罩呢？
男：白色83.2%、灰色8.1%、黑色3.4%、米色1.7%、花紋1.3%、其他2.3%女：白色76.7%、灰色11.3%、黑色2.3%、米色1.5%、花紋2.3%、其他6.0%
是否有特別準備約會專用的口罩？
男：沒有92.6%、有7.4%女：沒有85.7%、有14.3%
對方用哪種口罩會給你不好的印象？
男：白色3.4%、黑色39.6%、灰色1.0%、米色3.4%、花紋圖案22.1%、其他30.5%女：白色1.5%、黑色41.4%、灰色0.8%、米色3.8%、花紋圖案33.8%、其他18.8%
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