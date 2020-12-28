謊稱癌末曬病照還剃頭 她騙善款辦夢幻婚禮被抓包

英國29歲女子史黛登（Toni Standen）4年前向朋友謊稱自己患有晚期陰道癌，朋友因此為她發起群眾募資舉辦「夢幻婚禮」，募得超過8,344英鎊（約合新台幣31萬元）款項 。史黛登上個月底承認詐欺罪，上週被判入獄5個月並須償還當地商人捐獻的2000英鎊（約合新台幣75000元）善款。

英國獨立電視台itv報導，史黛登謊稱罹癌的同時，她的父親被診斷出癌症末期，她告訴朋友，父親希望在去世前看見她結婚。於是朋友為史黛登建立了Go Fund Me頁面，最後款項直接存入她的銀行帳戶。

期間史黛登剃光頭假裝自己在進行化療，並在社群平台上分享了自己光頭的照片。當地媒體《利物浦回聲報》和《鏡報》報導了她的故事，讓史黛登不僅獲得善款，還收到許多禮物包括婚禮鮮花和汽車。

史黛登去年7月舉行婚禮，但那時她的父親已因病去世。她後來在電話中跟3個朋友坦承自己從未罹癌，朋友錄音存證。

高級地區檢察官柯爾維爾（Neil Colville）痛斥史黛登利用人們同情心詐欺財物，還說當地商人被她的困境深深打動捐了2000英鎊，但受騙後指出「未來捐款前會三思而後行。」

柯爾維爾認為史黛登的詐欺行為讓朋友和其他人深受其害，「感到被欺騙與背叛」，提到史黛登只能怪自己，「要在獄中度過聖誕節、新年跟接下來好幾個月。」