印度男臉長滿腫瘤失去視力 與妻育有2健康女兒

印度40歲男子卡塔納（Latif Khatana）從小患有神經纖維瘤症候群（Neurofibromatosis），全身布滿密密麻麻的腫瘤，最大的腫瘤長在臉上。腫瘤隨年齡增長變大，他的雙眼也因為被大塊腫瘤覆蓋失去了大部分視力。

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，儘管卡塔納長年受到人們的歧視，甚至還差點被誤以為他是「野獸」的士兵開槍射傷，他仍找到人生摯愛，並與妻子育有2個女兒。

卡塔納12年前與天生腳殘疾的妻子薩利瑪（Salima）結婚，並在8年前生下第一個女兒烏爾法特（Ulfat），在印度烏爾都語裡有「愛」的含意。幾年前又生下第二個女兒。卡塔納慶幸自己能跟妻子相互支持，還說女兒們是他的希望，「帶給我勇氣，並使我感受滿滿的幸福。」

卡塔納曾擔心孩子跟他們夫妻兩一樣患有天生殘疾，但上天賜予他們健康的孩子讓他充滿希望：「我希望女兒長大後接受良好教育，獲得一份好工作，幸福地度過一生。」

卡塔納目前已經失去了一隻眼睛的視力，也很難清潔腫瘤層層堆積的臉。他也常得告訴人們：「不要害怕，我跟你們一樣是人。」

神經纖維瘤第一型發生率為3000分之1至4000分之1，不會隔代遺傳也不會傳染，但目前尚無預防或治療方法。