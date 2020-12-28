快訊

開第一槍！防疫加嚴 新北將停辦無法實名制跨年活動

川普簽署「台灣保證法」 促對台軍售常態化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度男臉長滿腫瘤失去視力 與妻育有2健康女兒

聯合新聞網 / 綜合報導
患有神經纖維瘤症候群的男子，現與妻子育有2個女兒 圖／取自 youtube
患有神經纖維瘤症候群的男子，現與妻子育有2個女兒 圖／取自 youtube

印度40歲男子卡塔納（Latif Khatana）從小患有神經纖維瘤症候群（Neurofibromatosis），全身布滿密密麻麻的腫瘤，最大的腫瘤長在臉上。腫瘤隨年齡增長變大，他的雙眼也因為被大塊腫瘤覆蓋失去了大部分視力

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，儘管卡塔納長年受到人們的歧視，甚至還差點被誤以為他是「野獸」的士兵開槍射傷，他仍找到人生摯愛，並與妻子育有2個女兒。

卡塔納12年前與天生腳殘疾的妻子薩利瑪（Salima）結婚，並在8年前生下第一個女兒烏爾法特（Ulfat），在印度烏爾都語裡有「愛」的含意。幾年前又生下第二個女兒。卡塔納慶幸自己能跟妻子相互支持，還說女兒們是他的希望，「帶給我勇氣，並使我感受滿滿的幸福。」

卡塔納曾擔心孩子跟他們夫妻兩一樣患有天生殘疾，但上天賜予他們健康的孩子讓他充滿希望：「我希望女兒長大後接受良好教育，獲得一份好工作，幸福地度過一生。」

卡塔納目前已經失去了一隻眼睛的視力，也很難清潔腫瘤層層堆積的臉。他也常得告訴人們：「不要害怕，我跟你們一樣是人。」

神經纖維瘤第一型發生率為3000分之1至4000分之1，不會隔代遺傳也不會傳染，但目前尚無預防或治療方法。

腫瘤 印度 視力 結婚 夫妻

延伸閱讀

怕老婆感冒！他跑馬拉松「超猛烈追愛」 網聽土味情話全笑翻

五金店遇真愛！女師和「公事包」結婚 大讚對方：比男人更好

太沒品！名醫開刀趁病人麻醉 竟在肝臟刻上「自己的名字」

海豚致命皮膚病變殃及全身70%面積 研究指跟氣候變遷有關

相關新聞

幸福員工生產力更高 荷蘭研究：幸福感可訓練

員工幸福感與生產力的關係一直是一個重要的職場議題，最近研究已經證實因果關係，如牛津大學研究發現快樂員工生產率提高 13％，甚至超過一半的美國員工表示寧可減薪以選擇更快樂的工作環境，很多人認為金錢也買不到幸福，但現在荷蘭研究顯示，幸福感是可以訓練的。

耶誕疫情的殘酷試煉？英國百貨繁華一夢：J for John Lewis

網路購物時代的來臨，讓英國零售百貨最重要的兩大買點——「一應俱全」與「一次購足」迅速被取代；許多趨勢專家也已經開始在想像從實體到虛擬 （From bricks to clicks)——一個沒有實體商店的世界。這樣的趨勢在疫情衝擊之下加速前行，除了讓許多英國零售百貨吃不消，就連零售百貨典範——約翰路易斯（John Lewis）都無可避免地成了犧牲者。

《神力女超人秘史》：女性主義的救主降臨或男性凝視的刻版陷阱？

「我相信『神力女超人』將是新女性楷模....難道這是一場美麗的誤會？」堪稱美國漫畫史上最成功的「女性超級英雄」角色——神力女超人（Wonder Woman）——1941年首次在美國漫畫中登場，歷經超過半世紀的發展，這位誕生於二戰背景的非典型女性角色，後來被視為美國婦女運動和女性主義的象徵符號，到當代的大眾娛樂文化中也彷彿成為女力崛起的代言人。然而綜觀神力女超人的創作歷史，前衛的角色設計確實樹立了新標竿，但女性主義與神力女超人之間的關係，卻也因為時代脈絡的複雜，有著時而進步、有時又落入窠臼的矛盾情境。若要說神力女超人是女性主義的象徵，仍有許多歷史背景的爭辯。

印度男臉長滿腫瘤失去視力 與妻育有2健康女兒

印度40歲男子從小患有神經纖維瘤症候群，全身布滿密密麻麻的腫瘤，最大的腫瘤長在臉上。腫瘤隨年齡增長變大，他的雙眼也因為被大塊腫瘤覆蓋失去了大部分視力。

想當90天「芬蘭人」？ 政府邀外國人體驗1個月逾5千人申請

英國媒體12月25日報導，芬蘭在1個月內已收到超過5300人申請參加由芬蘭首都商務促進局（Helsinki Business Hub，HBH）組織的90天芬蘭人活動（90 Day Finn campaign）。

貝拉風暴襲法國 航班延誤數萬用戶停電

風暴貝拉（Bella）襲擊法國多數地區，帶來強風豪雨，造成數萬用戶停電，巴黎北郊戴高樂機場今天有許多航班延誤，或不得不改...

日車廠為輪椅族 推移動式無障礙廁所

日本車廠聯合推出移動式無障礙盥洗間，讓輪椅族出門參與戶外活動時，不用擔心沒有地方如廁。有鑒於無障礙設施廁所在日本仍不普及，以致輪椅族族外出不便，因此日本汽車公司聯合醫材製造商，打造出移動盥洗間，從11月開始首先在橫濱試營運，未來計劃推廣到全國各個戶外活動場合，如音樂節、運動賽事等，要讓輪椅族外出需要如廁、清潔時，都能夠安心。

2000年前龐貝人小吃攤出土 菜單直接畫給你看

考古團隊最近在義大利龐貝發現一處保存異常完整、有鮮艷壁畫裝飾的熟食攤，預定明年開放參觀

完美複製 東京澀谷交叉路口戶外布景公開

日本東京都一間影像美術公司，完美複製出位於東京都澀谷區全球知名的「澀谷全向交叉路口」，主要供電影取景，不過昨天跟今天配合...

為救澳科考員 中美澳接力跨越海陸空數千英里

中美澳三國人員近日跨越海陸空數千英里，協力將一名澳洲南極科考隊員成功從南極洲撤離，獲得醫療救援。在這名科考隊員獲救後，澳...

搞笑版英女王聖誕文告 幾可亂真引兩極論戰

英國電視台「第四頻道」（Channel 4）一段以「深偽」（deepfake）電腦合成技術製播搞笑版女王聖誕文告影片，因...

開羅近郊醫院大火 7名染疫病患喪生

當地消息人士與媒體報導，埃及首都開羅近郊一所私立醫院今天上午發生大火，造成7名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病...

熱門新聞

太激情！81歲嬤閃嫁36歲嫩男 曝「洞房花燭夜」隔天無法下床

川普簽了2.3兆美元紓困與支出法案！ 美政府周二免關門

川普拒簽紓困案 千萬失業者斷糧

超溫馨！哈利、梅根耶誕卡秀出兒子亞契 傳和威廉凱特融冰

日本貓熊直挺挺站在體重計上 網驚：這絕對是人偶裝吧？！

鋪路工人在地下水道拾獲金條 價值估計逾300萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。