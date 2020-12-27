想當90天「芬蘭人」？ 政府邀外國人體驗1個月逾5千人申請

英國媒體12月25日報導，芬蘭在1個月內已收到超過5300人申請參加由芬蘭首都商務促進局（Helsinki Business Hub，HBH）組織的90天芬蘭人活動（90 Day Finn campaign）。

英國《衛報》25日介紹，這個開創性的方案為外來技術工人及其家屬提供移居北歐國家90天的機會，看看自己是否真的想在當地永久居留。這項計劃最近一次申請的時間為11月4日至12月10日，現已停止接受申請。芬蘭首都商務促進局會挑選最多15人參加計劃。

成功申請者將能獲得所有必要的正式文件、住宅、學校及日間托兒所，遙距辦公設施，首都赫爾辛基（Helsinki）和附近地區技術中心和網絡的介紹服務，更重要的是，協助他們申請芬蘭居留權的支援。

報導引述提出這項計劃的芬蘭首都商務促進局成員胡雷（Johanna Huurre）表示，美國和加拿大最多人對這個計劃感興趣，其申請人數佔申請總人數的30％左右。其餘地區則是平均散布，英國有超過50個人申請，南太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu）都有1人申請。

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文章授權轉載自《香港01》