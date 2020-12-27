日車廠為輪椅族 推移動式無障礙廁所

日本車廠聯合推出移動式無障礙盥洗間，讓輪椅族出門參與戶外活動時，不用擔心沒有地方如廁。有鑒於無障礙設施廁所在日本仍不普及，以致輪椅族族外出不便，因此日本汽車公司聯合醫材製造商，打造出移動盥洗間，從11月開始首先在橫濱試營運，未來計劃推廣到全國各個戶外活動場合，如音樂節、運動賽事等，要讓輪椅族外出需要如廁、清潔時，都能夠安心。

低地板貼心設計

日本時報報導，豐田汽車和Lixil汽車共同為輪椅族設計了移動式盥洗間，希望能為輪椅族的戶外活動提供更多便利，因為研究調查顯示，即使在東京這樣的大城市，無障礙設施、廁所也並非隨處可見。研發團隊指出，可以駕駛的移動式盥洗間在平日可以供輪椅族使用，有緊急災難時也可以供給給一般人使用。

豐田和Lixil在研發過程中，攜手房屋設計團隊、醫材製造商，也廣納輪椅族的意見，甚至加入無障礙工程專家以及身障運動員的協作，開發了長5.3公尺、寬2.5公尺，高2.9公尺的拖車。其低地板設計以及平緩坡度，可以讓輪椅族順利進入。

另外，洗手間配備了扶手，緊急按鈕以及方便沖洗的水槽，甚至還配備長條凳子和全身鏡等設施，不只為輪椅族設計使用，讓陪伴的家屬也有空間能夠協助。

移動式無障礙廁所

豐田汽車發言表示，因為日本各處的無障礙設施仍然不普及，即使是東京最高級的百貨公司，也常常耳聞輪椅族因為沒有無障礙設施，無法享受購物樂趣，更別提戶外踏青運動，普通人要找廁所都很難，更何況是需要無障礙設施的民眾，而因為汽車公司本身就擁有汽車的技術，所以結合無障礙廁所和汽車移動的功能，未來希望能推廣到全國，甚至能推廣到海外。

Fastcompany報導，目前已經有移動盥洗間在橫濱進行營運，希望能擴展到各個戶外活動場合，如音樂節、運動賽事等，而目前這項設計純粹作為社會供獻，尚無商業化的計畫。

【更多精采內容，詳見 】