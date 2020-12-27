快訊

英國班機目前採檢18人 指揮中心：1發燒送醫4有症狀

國史館針對鹿窟事件出新書 公布蔣經國罕見批示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日車廠為輪椅族 推移動式無障礙廁所

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
日本汽車大廠推出移動式盥洗間，讓輪椅族也能安心外出。（Photo from網路截圖）
日本汽車大廠推出移動式盥洗間，讓輪椅族也能安心外出。（Photo from網路截圖）

日本車廠聯合推出移動式無障礙盥洗間，讓輪椅族出門參與戶外活動時，不用擔心沒有地方如廁。有鑒於無障礙設施廁所在日本仍不普及，以致輪椅族族外出不便，因此日本汽車公司聯合醫材製造商，打造出移動盥洗間，從11月開始首先在橫濱試營運，未來計劃推廣到全國各個戶外活動場合，如音樂節、運動賽事等，要讓輪椅族外出需要如廁、清潔時，都能夠安心。

低地板貼心設計

日本時報報導，豐田汽車和Lixil汽車共同為輪椅族設計了移動式盥洗間，希望能為輪椅族的戶外活動提供更多便利，因為研究調查顯示，即使在東京這樣的大城市，無障礙設施、廁所也並非隨處可見。研發團隊指出，可以駕駛的移動式盥洗間在平日可以供輪椅族使用，有緊急災難時也可以供給給一般人使用。

豐田和Lixil在研發過程中，攜手房屋設計團隊、醫材製造商，也廣納輪椅族的意見，甚至加入無障礙工程專家以及身障運動員的協作，開發了長5.3公尺、寬2.5公尺，高2.9公尺的拖車。其低地板設計以及平緩坡度，可以讓輪椅族順利進入。

另外，洗手間配備了扶手，緊急按鈕以及方便沖洗的水槽，甚至還配備長條凳子和全身鏡等設施，不只為輪椅族設計使用，讓陪伴的家屬也有空間能夠協助。

移動式無障礙廁所

豐田汽車發言表示，因為日本各處的無障礙設施仍然不普及，即使是東京最高級的百貨公司，也常常耳聞輪椅族因為沒有無障礙設施，無法享受購物樂趣，更別提戶外踏青運動，普通人要找廁所都很難，更何況是需要無障礙設施的民眾，而因為汽車公司本身就擁有汽車的技術，所以結合無障礙廁所和汽車移動的功能，未來希望能推廣到全國，甚至能推廣到海外。

Fastcompany報導，目前已經有移動盥洗間在橫濱進行營運，希望能擴展到各個戶外活動場合，如音樂節、運動賽事等，而目前這項設計純粹作為社會供獻，尚無商業化的計畫。

【更多精采內容，詳見

日本

延伸閱讀

苗栗大湖友善無障礙草莓園 輪椅族樂享採果趣

輪椅族也能盪鞦韆！台中烏日溪邊公園今溫馨啟用

全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了

全國首座身障棒壘球場落成 22日正式啟用

相關新聞

日車廠為輪椅族 推移動式無障礙廁所

日本車廠聯合推出移動式無障礙盥洗間，讓輪椅族出門參與戶外活動時，不用擔心沒有地方如廁。有鑒於無障礙設施廁所在日本仍不普及，以致輪椅族族外出不便，因此日本汽車公司聯合醫材製造商，打造出移動盥洗間，從11月開始首先在橫濱試營運，未來計劃推廣到全國各個戶外活動場合，如音樂節、運動賽事等，要讓輪椅族外出需要如廁、清潔時，都能夠安心。

2000年前龐貝人小吃攤出土 菜單直接畫給你看

考古團隊最近在義大利龐貝發現一處保存異常完整、有鮮艷壁畫裝飾的熟食攤，預定明年開放參觀

想當90天「芬蘭人」？ 政府邀外國人體驗1個月逾5千人申請

英國媒體12月25日報導，芬蘭在1個月內已收到超過5300人申請參加由芬蘭首都商務促進局（Helsinki Business Hub，HBH）組織的90天芬蘭人活動（90 Day Finn campaign）。

完美複製 東京澀谷交叉路口戶外布景公開

日本東京都一間影像美術公司，完美複製出位於東京都澀谷區全球知名的「澀谷全向交叉路口」，主要供電影取景，不過昨天跟今天配合...

為救澳科考員 中美澳接力跨越海陸空數千英里

中美澳三國人員近日跨越海陸空數千英里，協力將一名澳洲南極科考隊員成功從南極洲撤離，獲得醫療救援。在這名科考隊員獲救後，澳...

搞笑版英女王聖誕文告 幾可亂真引兩極論戰

英國電視台「第四頻道」（Channel 4）一段以「深偽」（deepfake）電腦合成技術製播搞笑版女王聖誕文告影片，因...

開羅近郊醫院大火 7名染疫病患喪生

當地消息人士與媒體報導，埃及首都開羅近郊一所私立醫院今天上午發生大火，造成7名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病...

日本「軍艦島」上的醫院廢墟 曾支撐全球第一密集地區的生活

老朽的床舖排列在一起。天花板及牆壁則呈現剝落的狀態。而從化為廢墟的病房所眺望到的大海中，傳來了海浪的聲音...

平安夜喜收神秘耶老大禮 加拿大居民：哭了一早上

一名匿名人士以神秘耶誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元（約新台幣5500元）的賣場消...

日本修法打擊盜版漫畫 明知盜版還下載將觸法

日本漫畫受到許多人喜愛，但盜版行為猖獗，日本政府為打擊盜版歪風，只要明知是盜版漫畫還從網路大量下載，2021年1月1日起...

疫情中的佳節時光 表藝如何度過年末時節？

在許多西方國家，12月的到來，標誌著最重要的傳統節慶，以及隨之而來的長假已在眼前——美國馬里蘭州首府安那波利斯也不例外，雖然因為新冠疫情未歇...

待太空站長達一年 回地球後他的基因居然被改變…

2015年7月16日，國際太空站上的3名太空人，凱利（Scott Kelly）、俄國太空人帕達卡（Gennady Padalka）及柯年科（Mikhail Kornienko）緊急擠進俄羅斯聯合號太空船，把它充當逃生艇。

熱門新聞

龐貝城首次挖掘出「熱食餐廳」 羅馬人拿雞鴨當廣告宣傳

川普再籲發2千美元 批錯在中國

英媒：台灣毛小孩比15歲以下青少年還多

星期人物／谷歌法務長沃克 在台出生的忠誠護法

拜登警告 川普若續擋紓困將導致毀滅性後果

田納西耶誕劫 納許維爾清晨大爆炸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。