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日本「軍艦島」上的醫院廢墟 曾支撐全球第一密集地區的生活

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者池田良／即時報導
眺望大海的孤島病床。據了解，軍艦島上曾致力於感染症對策。圖／朝日新聞中文網提供
眺望大海的孤島病床。據了解，軍艦島上曾致力於感染症對策。圖／朝日新聞中文網提供

老朽的床舖排列在一起。天花板及牆壁則呈現剝落的狀態。而從化為廢墟的病房所眺望到的大海中，傳來了海浪的聲音。

這是位在日本長崎市外海、周長約1.2公里的孤島‧端島。這座也被稱為「軍艦島」的世界文化遺產島嶼，過去以煤礦引領著近代日本的產業。當地最高峰期有5000多人居住，其人口密度達到了當時東京23區的9倍。曾為全球第一密集的生活環境。

現年69歲、研究長崎近代都市史的建築家中村享一，分析到島上從明治時代中期的130年前起，便曾有過保護人們遠離感染症的地區營造。醫院旁也有著隔離病房大樓。中村表示：「當時流行的痢疾及霍亂，造成了許多發病者死亡。打造煤礦勞工的醫療體制，是為了維持生產性而不可或缺的對策。」

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

世界文化遺產 日本

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