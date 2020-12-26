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票房逼近86億！鬼滅之刃劇場版今超越神隱少女 成日本影史冠軍

聯合新聞網 / 綜合報導
今（26）日截至今早的非官方統計，《 鬼滅之刃 》電影版無限列車篇，已突破《 神隱少女 》的316億日圓票房，來到317億日圓，成為日本影史冠軍。圖擷自颱風大肆虐
今（26）日截至今早的非官方統計，《 鬼滅之刃 》電影版無限列車篇，已突破《 神隱少女 》的316億日圓票房，來到317億日圓，成為日本影史冠軍。圖擷自颱風大肆虐

日本高人氣動漫《鬼滅之刃電影版無限列車篇在日本與台灣都蔚為風潮，無論是大朋友小朋友都相當熱愛這部動畫，上週日本票房突破300億日圓（約新台幣81億），被認為有望擊敗日本影史最高票房《神隱少女》。

就在今（26）日臉書粉絲專頁《颱風大肆虐》發文指出，截至今早的非官方統計，《鬼滅之刃》電影版無限列車篇，已突破《神隱少女》的316億日圓（約新台幣85億7123萬），來到317億日圓（約新台幣85億9836萬），正式登上日本影史票房冠軍。

PO文提到，《鬼滅之刃》電影版無限列車篇上映至今72天，不斷突破紀錄，並被認為票房或許真的能夠挑戰350億日圓（約新台幣94億）的超高影史票房。

宮崎駿動畫《神隱少女》於2001年7月在日本上映，耗時253天才達成300億日圓（約新台幣81億）票房，但《鬼滅之刃》僅用了59天就破紀錄，就目前的票房來看，此紀錄必定持續上修。

PO文中也羅列了日本影史票房前五名，第一名《鬼滅之刃》電影版無限列車篇317億（約新台幣85億9836萬）；第二名《神隱少女》316億（約新台幣85億7123萬）；第三名《鐵達尼號》262億（71億653萬）；第四名《冰雪奇緣》255億（約新台幣69億1666萬）；第五名《你的名字》250億（約新台幣67億8104萬）。

日本 鬼滅之刃 電影 鐵達尼號

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