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澳洲名主廚堅稱「新冠病毒是騙局」 百萬粉專遭臉書永久刪除
今（2020）年新冠疫情肆虐全球，截至目前全球確診人數已達8000萬人，死亡人數也突破175萬人。但日前知名澳洲廚師伊凡斯（Pete Evans）的臉書頁面因涉及新冠肺炎的假消息，遭臉書永久刪除他擁有百萬粉絲的帳號。
據澳洲廣播公司《ABC》報導，伊凡斯經常在臉書發文質疑有關新冠肺炎、疫苗和科學界的官方消息，也曾多次發布反對武肺疫苗和戴口罩的文章，並堅信「這場疫情完全是騙局」。但因伊凡斯的臉書粉絲專頁擁有百萬粉絲，容易散播錯誤消息，因此臉書決議將他的帳號永久刪除。
對此，臉書發言人則發表聲明表示「我們對這類（新冠肺炎）內容有明確的政策，並且我們刪除了廚師伊凡斯的Facebook頁面，因為他們一再違反這些政策。」
另外，伊凡斯的公司也在今年4月時於Facebook直播中推廣了一種名為「BioCharger」的醫療設備，並聲稱該設備可治療新冠肺炎，但實際上並無任何醫療效果。據《ABC》報導，此舉也遭澳洲食品藥物管理局（TGA）處以25,000美元（約新台幣70萬）的罰款。
截自目前，伊凡斯的臉書粉絲專頁雖遭刪除，但他的Instagram帳號仍持續經營中。內文中也說明，伊凡斯近十年都在《我的廚房我做主》節目中擔任評審，受許多觀眾注目，不過他同時也是個知名的陰謀論者。
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