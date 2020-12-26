5歲男童目睹父母倒血泊中身亡 步行數百尺尋求親人協助

近日澳洲一名年僅5歲的男童，目睹父母親倒在血泊中身亡，當下他步行數百公尺到叔叔家中尋求幫助，等叔叔趕到現場後，發現倒在血中的確實是男童的父親，然而警方獲報到場後已無生命跡象，並懷疑男童父親的死，全案也正在進一步調查中。

根據《 每日郵報 》報導，澳洲昆士蘭（Queensland）湯斯維爾（Townsville）市的一名5歲男童，日前起床後就發現父母親倒在血泊中，當時他下意識立刻步行數百公尺到叔叔家中，並向叔叔大喊「救命！媽媽死了」。叔叔到場後，立刻踢開家門並報警救援。

經警方確認後，死亡的的確是男童48歲的父親尚恩（Shane Jackson）和45歲的母親麗貝卡（Rebecca Walker）。警方表示，麗貝卡的死相當可疑，他們懷疑是尚恩先開槍射殺麗貝卡後再自殺，「我們正在努力了解兩人之間的關係，包括任何家庭暴力史」。

目前男童因為目睹父母親的死亡，身心受大極大的創傷，因此暫時交由親戚照顧，同時，澳洲的兒童保護和的調查部門將與男童交談，以取得更多相關訊息，不過因為男童年齡還小，調查人員也保證不會將訊息公開。

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