男為拍TikTok懸掛20公尺高吊橋 體力不支摔河慘死

短影音平台抖音（TikTok）受到不少年輕族群歡迎，不少人為了追求觀看人數和粉絲數想盡各種方法拍影片，就是希望能吸引粉絲的目光，然而若沒有拿捏好拍片尺度，甚至有可能造成生命危險。近日尼泊爾一名男子為了拍攝抖音影片，在吊橋上行走時，突然爬出吊橋外側抓住一條繩索，在20公尺的高空處來回擺盪，最後仍因體力不支掉落河床，當場慘死。

根據當地媒體《 khabarhub 》報導，一名來自尼泊爾比藻里（Bijauri）的24歲男子塔帕（Ramesh Thapa），日前與幾位朋友一起到巴拜河（Babai River）附近野餐，為了拍攝抖音影片吸引粉絲，他走上吊橋後請朋友幫忙拿手機，就直接翻到吊橋外，只抓著一條繩子在吊橋外晃動。

從影片中可看出，塔帕在橋上懸掛10秒後，就突然下墜到河裡，當時他因體力不支雙臂無法支撐，加上腳又離橋面太遠，朋友想出手救援也都徒勞無功。最後塔帕仍全身力竭掉落下方的河床。雙腳撞擊後，受到衝擊力量回彈撞到腦部，送醫救治後仍宣告不治。