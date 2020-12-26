天無絕人之路！ 他丟了工作又喪父竟刮中逾700萬彩票
人生中難免會碰到沮喪失意的事情，不過天無絕人之路，或許遇到一個關卡後，下一步就是柳暗花明又一村。美國一名男子在今（2020）年9月時被待了20年的幼兒園解僱，不料一個月後，父親又不幸去世，沒想到就在衰運纏身之際，他近日竟刮中了25萬美金（約新台幣714萬）的彩票，消息一出後，引發熱議。
根據《 FOX NEWS 》報導，美國北卡羅來納州（North Carolina）一名擔任學前班教師名叫坎普（Joe Camp）的男子，在9月時被幼兒園解僱之後又經歷父喪，接連的打擊讓他陷入低潮。他表示，「這些事情把我放在黑暗的地方，很多家人和朋友告訴我要堅持下去，並且繼續相信自己」。
報導中提到，坎普習慣每個星期四早上都在加油站買一張彩票，不過就在上週四他買了兩張，其中一張讓他刮中了25萬美金（約新台幣714萬）的大獎，坎普說道「中獎當時我跪在加油站的地板上」。
日前，坎普在羅里（Raleigh）的彩票總部領取總額17萬美金（約新台幣萬485萬）的獎金，他計畫用這些獎金幫自己和女兒買一棟房子，並當作女兒的教育儲蓄金，同時他也在一家汽車經銷店找到了工作。
Way to go, Joe Camp! Joe won $250,000 playing Gold Rush on Thursday. He purchased the winning ticket from Coulwood BP on Belhaven Blvd. in #Charlotte. “What I plan on doing with my winnings is having a future for my daughter,” he said. #NCLottery https://t.co/BT1NI99Qg4 pic.twitter.com/la4X9bSSc9— NC Education Lottery (@nclottery) December 22, 2020
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