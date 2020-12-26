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義大利首次在孕婦胎盤驗出微塑膠 醫憂新生兒成「塑膠寶寶」

香港01 / 洪怡霖
義大利科學家首次在人類胎盤中發現微塑膠。這意味着新生兒在出生時，體內可能已有微塑膠，成為「塑膠寶寶」。 圖／ingimage
義大利科學家首次在人類胎盤中發現微塑膠。這意味着新生兒在出生時，體內可能已有微塑膠，成為「塑膠寶寶」。 圖／ingimage

義大利一項研究12月2日開始供讀者在網上查閱。結果顯示，義大利科學家首次在人類胎盤中發現微塑膠。這意味着新生兒在出生時，體內可能已有微塑膠，成為「塑膠寶寶」。學者指，微塑膠或對胎兒身體造成長期的危害。

跨國出版企業愛思唯爾公司（Elsevier）12月2日開始供讀者在網上查閱科學期刊《國際環境》（Environment International）第146期。這份科學月刊的刊出月份為2021年1月，當中一篇論文是關於義大利學者在孕婦胎盤中發現微塑膠。

研究團隊在取得孕婦同意的情況下，收集及分析6個胎盤，並在4個胎盤中發現共12個、大小為5至10微米的微塑膠。科學家們在每個胎盤中只抽樣3%來分析，這意味着微塑膠在胎盤的總數或比研究所得的數目更多。

《每日郵報》19日引述這項研究報告的第一作者、義大利羅馬一間醫院的婦產科醫學博士拉古薩（Antonio Ragusa）表示：「當我第一次在胎盤中發現微塑膠時，我感到震驚，」「如果你在胎盤中發現某些東西，意味着你在嬰兒體內（也會）發現某些（這種）東西。這就像是有一個『塑膠寶寶』：它不再只是由人類細胞組成，而是由生物和無機物體組成的混合物。」

拉古薩指出，微塑膠可能會干擾新生兒的免疫系統，也可能影響其基因表達，導致孩子的成長發展出現改變。現時尚未知道微塑膠是如何進入胎盤，但可能是透過飲食或呼吸。

婦產科護理診所臨床醫生（Charles Kingsland）則認為，雖然目前還不知道胎盤中的微塑膠會如何影響新生兒，不過它可能直接毒害新生兒，或讓其減少氧氣供應，導致某些嬰兒體重不足或胎死腹中。

延伸閱讀：

世衛：食水含微塑膠對人類健康沒構成太大影響

美國地質調查局發表雨水樣本報告　地球「下塑膠雨了」

文章授權轉載自《香港01》

新生兒 婦產科 羅馬

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