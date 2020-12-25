媽出門狂歡！3孩反鎖家中活活燒死 鄰居聽慘叫聲卻無力救援

巴西一名23歲的單親媽媽，日前晚上去酒吧狂歡，竟用大鎖將3名僅8個月大至4歲的孩子反鎖在家中，未料屋內風扇短路起火，3名孩子被困火場，鄰居曾企圖進屋救人，但礙於鐵鎖無法鬆脫，只能在屋外聽着孩子淒厲慘叫聲卻欲救無從。消防到場時木屋 已燒毀，孩子更成焦屍，其中2個男童躲在床下底被燒死，遺體送往醫院時，醫生們見到慘狀全都痛哭起來，警方隨即將涉案單親媽媽拘捕。

事件發生於巴西阿克里州首府里約布蘭科（Rio Branco），23歲媽媽Jociane Evangelista Monteiro在12月19日當晚為了去酒吧狂歡，以鐵鎖將4歲兒子Diogo Monteiro、2歲兒子Caio和只有8個月大的女兒Vitoria Sofia反鎖在家中，未料他們所住的小木屋突然起火。

據當地媒體報導，鄰居見起火馬上提水桶撲火，但火勢猛烈，他們不斷聽到孩子們淒厲的慘叫聲，但門被牢牢鎖上，眾人無法將3名孩子救出，約12平方米的小木屋很快被烈焰吞沒。

消防員4分鐘後趕到，但小屋已幾乎摧毀，到場後只能撲滅火勢，避免蔓延到附近房屋，屋內的木樑燒到發黑，小孩的衣物燒焦在地上，但屋子厚重的大門卻用金屬鎖及粗鐵鏈鎖上，此時Monteiro聞訊趕回家，看着焚毀的家跪地痛哭。

消防指在現場找到3具焦屍，其中2名男童曾躲到床下底躲避火焰，而8個月大的女嬰在床上燒死。由於建築物很細，而且由木材建成，所以火勢很快蔓延，初步調查認為起火原因是風扇短路。當地媒體報導，3名小孩的遺體送到醫院時，醫生們看到慘狀都痛哭起來。

事故發生後，警方隨即拘捕Monteiro，不過由於巴西新冠肺炎疫情嚴重，法官容許她暫時保釋，視作防疫措施，她目前被控遺棄無行為能力者，將面臨4年至12年的監禁。Monteiro已決定對控罪保持沉默，放棄抗辯，調查人員透露，她審訊其間沒有任何表情反應，「（她）沒有哭，也沒詢問孩子發生什麼事，只是宣布會保持沉默」。

當地媒體報導稱，監護委員會的人早於9月已收到有人匿名投訴Monteiro，認為她沒妥善照顧孩子，輔導員去她家3次才成功會面，已口頭及書面提醒她照顧孩子的責任，Monteiro稱她是單親家庭，自己獨力照顧3名孩子，他們沒有父親。

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文章授權轉載自《香港01》