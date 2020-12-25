「不想讓妹妹死掉」7歲男孩勇闖火場救人 網讚：真正的英雄

人在碰上危難時刻，有時可能會退縮，但也有人正是在這種時刻，反而會激起勇氣。最近國外就有一位小男孩，在火場中克服恐懼，奮勇救出妹妹，成為一段佳話。

根據日本媒體「Techinsight」報導，在美國田納西州的一戶民宅，居住著一對夫妻和三位小孩。12月15日半夜屋內發生火警，由於屋主夫妻Chris和Nicole都曾是消防員，因此查覺到濃煙之後，丈夫馬上去拿滅火器滅火，妻子則是協助小孩子們逃生。

然而就在帶了兩位小孩子逃到屋外後，客廳卻已經被大火吞噬，阻斷了救援的室內路徑。此時還有一位1歲又10個月大的女兒，仍困在自己的房間中。如果想要救援，只有從窗外爬進屋內這個方法。然而窗戶空隙並不大，成人要通過是不可能的。

Chris雖然嘗試過破窗而入，但是沒能成功。此時救援女兒的唯一方法，只能寄託給7歲大的兒子Eli。對於要踏入火場這件事，Eli雖然也感到害怕，但他也「不想讓妹妹死掉」，於是鼓起勇氣從窗外爬入屋內。他在屋中抱起年幼的妹妹，把她交到Chris手中，自己再從窗戶爬出來，成功讓一家人都逃離了火場。

雖然房子在火災中完全燒毀，不過完全沒有人傷亡，也是不幸中的大幸。Eli的英勇行為被媒體曝光後，許多人也大讚他是「真正的英雄」、「雖然只是個孩子，但不得不對他脫帽敬禮」、「所謂的勇氣，不是只沒有恐懼的事物，而是能戰勝恐懼展開行動，才是真正的勇氣」。