新冠疫情添陰霾 伯利恆聖誕很冷清

受到疫情影響，耶穌的降生地伯利恆城今年的聖誕節相當冷清，備受全球天主教徒關注的伯利恆聖誕子夜彌撒沒有現場會眾，巴勒斯坦政府官員也不會出席。巴勒斯坦地區目前實施全區宵禁，讓伯利恆的經濟受到重擊。

觀光客缺席的伯利恆

耶穌誕生的小城伯利恆位於巴勒斯坦西岸，距離耶路撒冷只有10公里，與以色列隔著高聳的隔離牆。這裡人口只有3萬，2019年卻迎接了190萬遊客，十分倚靠觀光業。往年在聖誕節期間，每天都有大批國外遊客造訪，以色列旅遊局還會安排接駁車進出。

往年想參加24日子夜12點的彌撒，需要提前3-4個月登記抽籤，其他人只能收看電視台直播。根據《以色列時報》報導，今年的天主教子夜彌撒，不對會眾開放，伯利恆也見不到鄰近城市的基督徒觀光客。巴勒斯坦政府為了防堵疫情，實施全區夜晚和周末宵禁。

經濟受到重擊

一名當地的神父阿薩克里耶說，往年節期時最高紀錄約50萬人出入伯利恆，受到近一年的疫情影響，居民面臨失業問題，經濟蕭條。商店老闆撒依夫也說，他活了60年，即使在以巴衝突的嚴峻期間，經濟都不曾這麼慘。

《德國之聲》報導，以色列從疫情開始以來對外國人入境的限制，大幅影響了巴勒斯坦地區觀光客的人數。隨著巴勒斯坦本土確診者增加，也影響了各城市間相互往來的情形。以往聖誕節時會造訪伯利恆的包括耶路撒冷舊城區和迦薩地區的基督徒，如今他們也不能來了。

由於政府對宗教團體室內聚會的限制時常更改，伯利恆信義會牧師以薩在教會安裝了直播的攝影機和收音設備，他表示，「耶穌也是生在一個困難的時代，或許現在的處境可以讓我們更深理解聖誕節的意義。」

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