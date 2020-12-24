快訊

英國電視台快報：英歐貿易協議敲定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NETFLIX《SWEET HOME》怪物原來這樣製作！ 背後演怪物的人竟是他

香港01 / 撰文／李梓媛
NETFILX日前公開原創韓劇《SWEET HOME》的製作花絮。圖擷自NETFILX。
NETFILX日前公開原創韓劇《SWEET HOME》的製作花絮。圖擷自NETFILX。

劇集《SWEET HOME》破紀錄成為首部打入NETFLIX美國排行榜的韓劇！劇集的口碑之所以這麼好，除了靠一眾演員神還原了漫畫的角色之外，漫畫中的各種長相恐怖的怪物都被100%呈現在劇中。NETFLIX日前公開了怪物的幕後製作花絮，原來怪物並不是全由CG製作？！

劇情簡介

NETFLIX原創韓劇《SWEET HOME》，改編自同名網絡漫畫，講述邊緣青年車賢秀（宋江飾）因長期受同學欺凌，加上父母和妹妹因意外離世，原本已經決定自殺。但住處竟然出現怪物，不斷攻擊他的鄰居，遂激起他的生存意志，並計劃與倖存的人一起對付怪物。

怪物製作花絮公開

在原著漫畫中的怪物在劇中被100%還原，製作組更請來曾經負責《復仇者聯盟》系列的國際知名特技工作室「Legacy Effects」參與製作。不過，原來怪物之所以能這麼生動地呈現出來，背後並不只是單靠特技製作。NETFLIX日前釋出怪物的背後製作花絮，原來它們是這樣製作出來！

「蓮藕怪」是由特技加真實演員製作而成。圖擷自NETFILX影片截圖。
「蓮藕怪」是由特技加真實演員製作而成。圖擷自NETFILX影片截圖。

背後演怪物原來是他

在製作花絮中提及中，大部分怪物都是先由演員在現場演出，再加以後期製作。雖然飾演怪物的演員沒有在劇中露面，但如果沒有他們的演出，怪物也不能如此逼真地呈現在觀眾的眼前。而劇中不少怪物，都是由韓國知名現代舞舞蹈家金雪鎮演出，他同時亦是劇集的動作編排員。

現年39歲的金雪鎮，是比利時著名舞團「Peeping Tom」的舞員之一。在成名之前，他原來都經歷過一段辛酸史。

劇中許多怪物皆由金雪鎮所演出。圖擷自Instagram@seoljin_kim。
劇中許多怪物皆由金雪鎮所演出。圖擷自Instagram@seoljin_kim。

延伸閱讀：

NETFLIX韓劇《SWEET HOME》5大看點 原著漫畫恐怖怪物被神還原

《Sweet Home》真的值89分好評嗎？ 題材夠新鮮但敗在太貪心

文章授權轉載自《香港01》

青年 韓國 比利時

相關新聞

NETFLIX《SWEET HOME》怪物原來這樣製作！ 背後演怪物的人竟是他

劇集《SWEET HOME》破紀錄成為首部打入NETFLIX美國排行榜的韓劇！劇集的口碑之所以這麼好，除了靠一眾演員神還原了漫畫的角色之外，漫畫中的各種長相恐怖的怪物都被100%呈現在劇中。NETFLIX日前公開了怪物的幕後製作花絮，原來怪物並不是全由CG製作？！

新冠疫情添陰霾 伯利恆聖誕很冷清

受到疫情影響，耶穌的降生地伯利恆城今年的聖誕節相當冷清，備受全球天主教徒關注的伯利恆聖誕子夜彌撒沒有現場會眾，巴勒斯坦政府官員也不會出席...

35名非法移民女性控訴拘留中被動手術 驚覺「子宮」不見了

近日，美國35名非法移民女子在喬治亞州提起集體訴訟，指控在美國移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）拘留期間，遭到一名醫生擅自動手術割去子宮；然而，這名遭指控的醫生卻全盤否認這些女子的嚴厲指控。

最艱難散步！北極圈又冷又黑 女子曝遛狗日常：出門得帶槍

挪威的斯瓦巴群島（Svalbard Archipelago）位於北極圈內，地點約在本土與北極點的正中間，也是全世界最北端...

苦難冬季需要藝術之光：加拿大蒙特婁的「光療耶誕城」

「難捱的冬季，你需要陽光照耀身心....」2020年即將結束，面對即將到來的聖誕節與新年假期，許多人卻正經歷著史上最難捱的冬天之一。加拿大魁北克省的蒙特婁市，因為冬季缺乏日照，近期出現了一系列發光的城市裝置藝術，希望能透過光線與聲音的藝術造景撫慰人心。在市中心的節慶廣場上，擺設著一個個發光的巨大圓形燈箱，民眾只要坐在其中推動槓桿，就會轉動齒輪，讓內部的剪影圖像變成動畫，彷彿回到19世紀人們駐足街頭觀看投幣西洋鏡（Zoetrope）的奇幻感受。其他藝術品，還包括彷彿大片藍色花海的〈隊伍之間〉（Entre les rangs）。這些裝置作品，預計將保留到明年3月，陪伴蒙特婁市民度過憂鬱的冬季。

野生研究員遭飢餓公獅攻擊 全身16道齒痕怵目驚心

一名野生動物研究員近日前往非洲南部國家波札那（Botswana）考察，於帳篷休息時突遭一隻餓昏且年老的公獅攻擊，所幸其他...

開暖氣還是冷…他驚見室外機凍成大冰塊 網笑：冰河時期？

隨著天氣逐漸步入寒冬，許多人都會在家中開啟暖氣跟空調，確保室內溫度。不過空調的室外機，如果太久沒去注意，很可能會發生意外狀況。近來就有日本網友的室外機，竟然在寒冬中凍成了大冰塊。

日本校園奇景「乾布摩擦」曾風靡一時 為何銷聲匿跡？

「乾布摩擦」是一種日本知名的民俗療法，藉由著拿著一條乾布，刺激擦拭全身皮膚，據說能夠暖活身體、促進血液循環、調整自律神經、強化免疫力等療效。然而，過去曾在日本學校風靡一時的乾布摩擦，如今也已慢慢消失。

英國百貨繁華一夢：購物聖地的前世今生？J for John Lewis

說起來有點傷感，但或許這也是鉅變世界的唯一真理。疫情之下，零售業已經不是當年的零售業，許多趨勢專家都已經在想像一個沒有實體商店的世界，從實體到虛擬 （From bricks to clicks) 的購物轉型已漸漸實現，甚至在疫情下加速進行。經濟學家亞當・斯密（Adam Smith）曾不無揶揄之意，描述英格蘭是「小賣店商家之國」（A nation of shopkeepers），沒什麼宏大的企圖心。當代英國人則帶著自嘲的幽默，將這句話當成稱讚自己很會賣東西。尤其回顧近代英國零售百貨業歷史，1851年世界博覽會後的倫敦，各式新穎產品湧入帝國首都，中產階級崛起，正是零售革命的最佳舞台。

防線上考試作弊 土耳其大學寄鏡子給學生

公認的土耳其頂尖學府之一畢爾肯特大學為防線上考試作弊，對約1.1萬名學生寄出裝有鏡子的包裹，要求考試時使用，讓教師透過攝...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

盲眼靈媒龍婆神預言再一發 2021年「一條龍」將稱霸全球

任期只剩四周…不想走人的美國總統 川普愈來愈不可控制

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

澳圖書館發現120年前巧克力！看似可吃但聞起來怪怪的

日本校園奇景「乾布摩擦」曾風靡一時 為何銷聲匿跡？

國中妹戀上大14歲男師 「求幫課後輔導」追到手Hold七年結婚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。