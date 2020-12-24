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35名非法移民女性控訴拘留中被動手術 驚覺「子宮」不見了
近日，美國35名非法移民女子在喬治亞州提起集體訴訟，指控在美國移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）拘留期間，遭到一名醫生擅自動手術割去子宮；然而，這名遭指控的醫生卻全盤否認這些女子的嚴厲指控。
根據《華盛頓郵報》報導，10日，35名女子在美國喬治亞州提起集體訴訟，指控ICE一名醫師未經她們同意，擅自動手術摘除她們的子宮。
這群受害女子為非法移民，據其中一名受害女子回憶，當時她們被拘留在民間經營的「歐文郡拘留中心」（Irwin County Detention Center），被一位名為馬亨德拉（Mahendra Amin）的醫生執行了手術，「切除了整個或部分的子宮」。
據一份早被ICE銷毀的文件稱，馬亨德拉早在2018年就被歐文郡拘留中心內的員工投訴過，如今馬亨德拉遭到大批受害女子指證歷歷的控訴，但他卻斷然否認這些嚴厲的控訴，並聲稱「給予ICE拘留中的患者最大的尊重與照顧」。
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