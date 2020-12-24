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35名非法移民女性控訴拘留中被動手術 驚覺「子宮」不見了

聯合新聞網 / 綜合報導
美國35名非法居留女子控訴在拘留期間遭民間居留中心的一名醫師擅自動手術「割去子宮」。圖擷自華盛頓郵報
美國35名非法居留女子控訴在拘留期間遭民間居留中心的一名醫師擅自動手術「割去子宮」。圖擷自華盛頓郵報

近日，美國35名非法移民女子在喬治亞州提起集體訴訟，指控在美國移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）拘留期間，遭到一名醫生擅自動手術割去子宮；然而，這名遭指控的醫生卻全盤否認這些女子的嚴厲指控。

根據《華盛頓郵報》報導，10日，35名女子在美國喬治亞州提起集體訴訟，指控ICE一名醫師未經她們同意，擅自動手術摘除她們的子宮。

這群受害女子為非法移民，據其中一名受害女子回憶，當時她們被拘留在民間經營的「歐文郡拘留中心」（Irwin County Detention Center），被一位名為馬亨德拉（Mahendra Amin）的醫生執行了手術，「切除了整個或部分的子宮」。

據一份早被ICE銷毀的文件稱，馬亨德拉早在2018年就被歐文郡拘留中心內的員工投訴過，如今馬亨德拉遭到大批受害女子指證歷歷的控訴，但他卻斷然否認這些嚴厲的控訴，並聲稱「給予ICE拘留中的患者最大的尊重與照顧」。

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