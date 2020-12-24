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開暖氣還是冷…他驚見室外機凍成大冰塊 網笑：冰河時期？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友因為空調暖氣太弱，才發現室外機已在寒冬中凍成了大冰塊。圖擷取自twitter
日本一位網友因為空調暖氣太弱，才發現室外機已在寒冬中凍成了大冰塊。圖擷取自twitter

隨著天氣逐漸步入寒冬，許多人都會在家中開啟暖氣跟空調，確保室內溫度。不過空調的室外機，如果太久沒去注意，很可能會發生意外狀況。近來就有日本網友的室外機，竟然在寒冬中凍成了大冰塊。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一名居住在栃木縣那須高原的twitter網友「manson」，日前因為寒冷的關係，於是開啟室內空調。然而即使如此，室內依舊冷得令人發抖，感到疑惑的他於是到外頭，卻發現室外機竟然已凍成一個大冰塊。

Manson表示，他第一眼看到的時候，還想說怎麼會有一顆大冰塊在這裡。後來看到管線，才知道這就是空調的室外機。推測應該是由於屋頂上的水滴落在機身上，遇冷凝結而成的。雖然覺得又好氣又好笑，但由於外頭實在冷到快讓人抓狂，因此他拍下照片之後便匆匆離去。

照片分享到twitter上後，網友們紛紛笑稱：「這根本冰河時期吧」、「還以為是包上了透明塑膠袋」、「變成『冰內機』了」、「這個感覺開冷氣會超有效！很適合夏天，現在這時節就算了」。

日本 低溫

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