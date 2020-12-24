日本校園奇景「乾布摩擦」曾風靡一時 為何銷聲匿跡？

「乾布摩擦」是一種日本知名的民俗療法，藉由著拿著一條乾布，刺激擦拭全身皮膚，據說能夠暖活身體、促進血液循環、調整自律神經、強化免疫力等療效。然而，過去曾在日本學校風靡一時的乾布摩擦，如今也已慢慢消失。

根據日本媒體「丹波新聞」報導，「乾布摩擦」對1990年代以前就學的日本人來說可不陌生。全校同學不分男女集合起來，裸上半身拿著乾布，依循指示按摩身體，是這代人共同的回憶。當時認為，乾布摩擦可以防止氣喘、強健體魄，因此許多學校紛紛引進。

雖然乾布摩擦盛極一時，但近30年來已經慢慢退出校園。由於時代觀念改變，不可能再讓全體學生們裸身共處一室。而且小孩子曝露在寒風中也容易感冒，還有皮膚病的問題等等，都讓乾布摩擦漸漸銷聲匿跡。如今兵庫縣丹波市，已經沒有任何學校保留乾布摩擦的習慣。

某間直到2013年都仍有進行乾布摩擦的幼稚園表示，當初為了提倡健康意識而行，但在現今觀念下，這樣的行為恐怕會被當成是虐待小孩，而且還有可疑人物偷窺的傳言，使得園方終究暫停了這項活動。

皮膚科醫師里博文認為，雖然醫界沒有明確證實乾布摩擦的療效，但刺激全身皮膚與神經迴路的動作，應該確實有某種效果存在。並且藉由著進行乾布摩擦，獲得健康感的心理因素，本身對免疫力也有幫助。