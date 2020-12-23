高中時因中文課程愛上！外籍生秀「台灣」刺青大獲好評

自台灣在國際知名度逐漸增加，可以發現，愈來愈多外國人喜歡到台灣旅遊，並在社群軟體中秀出在台灣獲得的紀念品，甚至將「台灣」刺上身。

日前一名網友在美國論壇Reddit上秀出身上新刺的「台灣」刺青，書法風格看起來相當颯爽，字型輪廓更巧始融入台灣島的形狀，讓觀者大讚設計者創意極佳。

原PO說，他因高中時對中文課程非常有興趣，後來利用暑假期間到台灣和中國旅遊，比較後因更喜愛台灣，便在高中畢業後搬到台灣念書，目前已取得學士學位。他表示，自己已徹底愛上台灣，且台灣也在他人生中佔有非常重要的地位，能把台灣刺在身上並展示它令他非常自豪。

他透露，網友們大力讚美的刺青作品，是由室友設計圖案，而另一位朋友幫忙刺青，不過「他們時常搬來搬去，設計師目前人在台南」。