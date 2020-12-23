媽笑他「長得醜個性差才找不到伴」 網友同感：最狠就是家人！

英國男子沃特曼（Adem Waterman）日前在社群平台Twitter上分享媽媽質問他「是不是因為個性差、長得醜才單身」的簡訊，獲得超過6.6萬名網友按讚，引起不少網友共鳴：「家人總是很殘酷！」

沃特曼的媽媽在簡訊中詢問他「聖誕卡上收件者只要寫他的名字，還是連他伴侶的名字也要寫上」，當沃特曼回覆只要寫他的名字時，媽媽竟調侃他是不是長相個性讓他找不到伴，讓沃特曼哭笑不得求饒：「老天！這是聖誕節。」媽媽最後還不忘補一刀：「哎呀，你兄弟姊妹都有伴了啊。」

網友Lynsey認為家人說話總是刀子口豆腐心：「我最近減肥成功，結果家人問我肚子肥油跑哪去了？還說我的臉不圓了耶，現在出門在外一定比較輕鬆吧！我想他們的話應該是出於好意吧。」

39歲的網友Vicki O提到最近跟阿嬤說她求職被拒，阿嬤竟回：「你覺得是不是因為已經過了你的人生高峰了。」

網友pantywise透露之前她爸爸要她在附近的Morrison超市找男朋友：「爸爸說反正我常去那邊買東西...」網友Rezzy Ghadjar說之前她的舅舅要她考慮凍卵，無奈表示：「我媽都沒這麼說耶。」

沃特曼很驚訝自己的貼文收到這麼多回響，在稍後的貼文提到媽媽發現有些人批評她「說話很惡毒」，請兒子幫她「向朋友平反」。沃特曼一邊安慰媽媽「那些朋友只是網友」，一邊跟網友喊話：「請大家對我媽媽好一點啦。」