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大家都在盼的2021 預言家直接潑冷水：將迎真正的天災人禍

聯合新聞網 / 綜合報導
一名大馬預言家公布15項2021年預言，透露新的一年不會一掃陰霾，並在明年下半年後「迎來真正的天災人禍」。擷自影片
一名大馬預言家公布15項2021年預言，透露新的一年不會一掃陰霾，並在明年下半年後「迎來真正的天災人禍」。擷自影片

全球疫情、名人死訊接踵而來的2020年即將結束，很多人都在引頸企盼2021年趕快到來，掃走壞消息；但一名大馬預言家日前公布的15項2021年預言，透露新的一年恐怕不會一掃陰霾，並在明年下半年之後「迎來真正的天災人禍」。

馬來西亞預言家鄭博見，針對即將到來的2021辛丑年，在個人YouTube頻道「拿督鄭博見DAC」說出15項預言，透露明年將是「考驗、迷惑和革命年代」，並直指明年下半年恐會「迎來真正的天災人禍」。

鄭博見分析60年一次的辛丑年，在60、120、180年前，共3次辛丑年發生的大事件。1961年，中國遭逢連續3年的大饑荒，導致共4000萬人死亡，還包括豬灣事件、美國埃斯特颶風侵襲等災難；1901年中國與八國聯軍簽定辛丑條約、華爾街股災等，180年前則有鴉片戰爭等災難。

鄭博見認為2021年，各國會因受到疫情重創，經濟和民生皆受影響，變得只顧已利、言而無言，爆發出更多國與國之間的衝突或戰爭。若多國政府為了穩定民心，想盡辦法粉飾太平裝沒事，恐將掩飾掉很多致命的問題，讓下半年遭遇真正的天災人禍。

鄭博見指出，2021年的卦象為「山火賁卦」，暗喻山林百花齊放，恐怕只是短暫的假象，山下很快會發生大火「露出真面目」，「賁卦」意指假象粉飾、偽裝、掩飾、曇花一現。至於疫情則不會完全消失，人類必須學著與病毒共處，他直言辛丑年將是更考驗、迷惑與革命的年代。

回首各個預言家針對2020年的預言，包括盲眼龍婆及印度神童，都精準預測了新冠肺炎疫情大爆發，鄭博見還預測2021年15件大事：

1. 病毒不會消失，會與人類共存，病毒繼續變種，感染率提高但殺傷力降低，但在明年3月後疫情會緩和，但疫苗不一定有效，疫情不能完全消除。

2. 動物瘟疫將製造另一波恐慌，以馬、牛、羊、豬、狗、雞須特別注意。

3. 國家因對立，而出現冷戰、貿易戰或其他戰爭，許多國家因疫情產生民生問題。

4. 冷戰讓大國退出聯盟，國際組織失去意義。

5. 人類沮喪、憂鬱，甚至有報復的反社會心理，社會問題層出不窮。

6. 中產階級減少，貧富差距加大，失去重要的「階級經濟平衡」。

7. 恐怖主義恐捲土重來，甚至發生大屠殺。

8. 可能發生航空相關災難，例如大型飛機失事。

9. 物品奇蹟般尋獲、謎團終解。

10. 疫情肆虐，企業倒閉潮未達高峰，明年更多大企業倒閉裁員。

11. 經濟崩盤，投資者須格外小心，明年下半年更要留意。

12. 將迎接氣候最溫暖的5年。

13. 天災將和「風」有大關係，會導致大風暴、龍捲風、颱風、沙塵暴。

14. 世界級的電腦系統大癱瘓，電腦世紀病毒將出現。

15. 迎接更大型的文明革命，改變世界原有的規律和秩序。

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