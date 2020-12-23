德國離任安理會前 德中大使互懟

德國本月底將結束安理會兩年任期，代表霍伊斯根 (Christoph Heusgen)也計劃在擔任外交官40多年後退休。沒想到他在安理會最後一番發言居然引來中國駐聯合國大使耿爽回懟：「別了。」

霍伊斯根在主題為伊朗的安理會會議上說：「讓我在結束安理會的任期時，向中國同事呼籲，要求中國政府釋放康明凱和邁克爾。聖誕節是這麼做的合適時機。」

曾在國際危機組織智庫擔任顧問的加拿大前外交官康明凱和商人邁克爾在2018年被北京拘留，此前不久，加拿大警方以美國的逮捕令逮捕了華為財務長孟晚舟。

霍伊斯根強調，當孟晚舟「在溫哥華一棟有七間臥室的豪宅中度日時，康明凱和邁克爾卻被關在北京一間與世隔絕的小牢房中。」

他說：「你們當中的一些人可能會認為，這只是安全理事會每天必須處理的一系列問題中的兩個孤立的案例，然而，它們不是孤立的，也不能被忽視。它們代表了許多其他問題。如果安理會不再關心個人的命運、他們的保護和安全、人權和自由、福祉和願望，它就會失去合法性。」

中國駐聯合國副代表耿爽指責霍伊斯根濫用安理會平台，並說：「我真心的說一句，別了，霍伊斯根大使。希望沒有你的安理會在2021年能更好地履行維護國際和平與安全的責任。」

霍伊斯根還利用安理會這場會議，建議俄羅斯駐聯合國副代表波雅斯基閱讀關於反對派政治家納瓦爾尼的報導，霍伊斯根說，納瓦爾尼誘導一名俄羅斯特工，披露對他的拙劣謀殺陰謀細節。不過此前俄羅斯聯邦安全局的安全部門已表示錄音造假。

波雅斯基回答說：「霍伊斯根似乎對安理會產生了一定的依賴性......沒有一次會議是不批評俄羅斯的......即使會議主題不適合，我希望1月1日之後，他的症狀能有所改善。」

鄒宗翰/楊威廉 (綜合報導)

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