天氣冷颼颼！喵皇炭爐底取暖卻「大變身」 網笑：你誰呀？

冰冷氣溫下，不只是人，就連貓貓都要爭相找地方取暖。最近有日本網友於Twitter上載相片，表示見到1隻街貓走到炭爐底取暖兼睡覺，但卻沾上黑黑的炭灰，結果一睡醒就猶如黑面神，模樣可憐但又非常爆笑。

有日本網友近日於Twitter上載相片，表示發現有隻街貓睡在炭爐底下，可愛的睡姿令人忍不住看多兩眼。但其後貓貓醒來，樣子即令樓主大嚇一跳，原來牠沾上爐底黑炭灰，結果全臉都是炭灰黑黑，非常爆笑。

網友紛紛留言表示有趣，「很可愛呢」、「發現一隻傻貓」、「我的樣子怎麼了」、「奴才，笑甚麼」。有網友更分享其他貓咪在暖爐下睡覺的模樣，因為太近爐邊，鬚子亦燒到捲曲起來，即笑言今次真是「老貓燒鬚」。

日本網友表示見到一隻街貓竟走到炭爐底取暖兼睡覺，沒想到一睡醒卻成「黑面神」。圖／取自Twitter圖片 有網友更分享其他貓咪在暖爐下睡覺的模樣，因為太近爐邊，鬚子亦燒到捲曲起來。圖／取自Twitter圖片 有網友更分享其他貓咪在暖爐下睡覺的模樣，因為太近爐邊，鬚子亦燒到捲曲起來。圖／取自Twitter圖片

延伸閱讀：

日本男生去露營 半夜睡覺雙腳感被重物壓住 手電筒一照見驚人景象

趣一趣│紙筒藏鏡頭偷拍貓咪 結果喵主子反應超可愛

文章授權轉載自《香港01》