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木星土星睽違800年「近距離合體」 錯過再等60年

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
自16日起至25日，西方國家每晚日落後約一小時，都可以看到木星與土星出現在西方天空近地平線處，21日當天兩者間隔更是近到超乎想像，彷彿一對雙行星。法新社
自16日起至25日，西方國家每晚日落後約一小時，都可以看到木星與土星出現在西方天空近地平線處，21日當天兩者間隔更是近到超乎想像，彷彿一對雙行星。法新社

本月21日不僅是一年一度的冬至，也是800年來木星與土星最接近的時刻，如此奇景錯過要再等60年。

從本月16日起至25日在北半球西方國家，木星與土星會在每晚日落後約1小時出現在西方近地平線天空，21日兩者距離最近，僅6弧分、相當於0.1度，約是月球視直徑的五分之一，彷彿是一對雙行星。

萊斯大學（Rice University）的天文學家哈提根（Patrick Hartigan）表示，雖然最佳觀看位置在赤道附近，越北邊的國家可見的時間會越短，但只要天空晴朗，任何地方幾乎都可看到這場天文盛宴。

木星與土星在天空中接近的情況本就相當難得，約每20年左右才發生一次，但上次像今年如此接近的程度得追溯到1226年3月4日，距今近800年，下次更要等到2080年3月15日。

雖然最佳觀看位置在赤道附近，越北邊的國家可見的時間會越短，但只要天空晴朗，任何地方幾乎都可看到這場天文盛宴。路透
雖然最佳觀看位置在赤道附近，越北邊的國家可見的時間會越短，但只要天空晴朗，任何地方幾乎都可看到這場天文盛宴。路透

木星 奇景 冬至

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