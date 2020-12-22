木星土星睽違800年「近距離合體」 錯過再等60年

本月21日不僅是一年一度的冬至，也是800年來木星與土星最接近的時刻，如此奇景錯過要再等60年。

從本月16日起至25日在北半球西方國家，木星與土星會在每晚日落後約1小時出現在西方近地平線天空，21日兩者距離最近，僅6弧分、相當於0.1度，約是月球視直徑的五分之一，彷彿是一對雙行星。

萊斯大學（Rice University）的天文學家哈提根（Patrick Hartigan）表示，雖然最佳觀看位置在赤道附近，越北邊的國家可見的時間會越短，但只要天空晴朗，任何地方幾乎都可看到這場天文盛宴。