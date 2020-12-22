聽新聞
test
0:00 / 0:00
木星土星睽違800年「近距離合體」 錯過再等60年
本月21日不僅是一年一度的冬至，也是800年來木星與土星最接近的時刻，如此奇景錯過要再等60年。
從本月16日起至25日在北半球西方國家，木星與土星會在每晚日落後約1小時出現在西方近地平線天空，21日兩者距離最近，僅6弧分、相當於0.1度，約是月球視直徑的五分之一，彷彿是一對雙行星。
萊斯大學（Rice University）的天文學家哈提根（Patrick Hartigan）表示，雖然最佳觀看位置在赤道附近，越北邊的國家可見的時間會越短，但只要天空晴朗，任何地方幾乎都可看到這場天文盛宴。
木星與土星在天空中接近的情況本就相當難得，約每20年左右才發生一次，但上次像今年如此接近的程度得追溯到1226年3月4日，距今近800年，下次更要等到2080年3月15日。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言