惡男多次性侵妻逼她墮胎 17歲繼女也慘遭毒手

英國39歲男子格里森（Trevor Gleeson）多次性虐待38歲妻子艾瑪（Emma Gleeson）並逼她墮胎，還在17歲繼女吉娜（Emma Gleeson）睡著後性侵她。母女倆日前放棄受害者匿名權具名提告格里森，希望揭示他完整的罪行，也藉此鼓勵家暴性侵受害者能挺身而出伸張正義。

英國媒體《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO）報導，格里森在情人節強迫艾瑪進行性交，事後還揚言「下次我會再強暴妳。」他還強迫艾瑪違背意願進行4次流產，威脅艾瑪如果不從，「就要把小孩踢出來。」

格里森經常毆打妻子，兒子馬利（Marley）曾目睹格里森打艾瑪一巴掌後扔食物在地板上，叫她像狗一樣吃食物。格里森還在繼女吉娜14歲到16歲之間，趁她睡著時爬到她床上性侵她，有時1周多達3次。格里森還拍攝吉娜的照片跟影片，讓吉娜在感到恐懼的情緒下假裝睡著。

吉娜去年11月2向艾瑪吐實後，母女倆鼓起勇氣到警察局揭發格里森的惡行。格里森隔天下班時被捕，在接受偵訊時他向艾瑪道歉並接受強暴的控訴，但表示不記得細節了。他承認拍攝過一次自己撫摸吉娜臀部的影片，並在她睡覺時拍了其他照片。

但格里森否認有其他不當行為，迫使艾瑪、吉娜和馬利得在審判中提供證據並重溫苦難。最後格里森被判處強姦罪、對艾瑪造成實際身體傷害和強迫行為的犯罪，以及對吉娜的8項性侵罪。

報導指出，格里森17年前開始跟艾瑪約會，當時吉娜還是個嬰兒，15個月後，兒子馬利出生。艾瑪討厭和她口中的「怪物」格里森待在一起，但因為格里森不時以暴力相向，要脅艾瑪分手就會「殺了她」，讓艾瑪太害怕以致「無計可施」。

格里森還將相機放在艾瑪衣櫃上，讓艾瑪覺得他在監視她，阻止她出去。當格里森允許艾瑪出去時，還要艾瑪回傳所見人照片給他，並會檢查艾瑪手機裡的訊息。

艾瑪因自身及孩子的遭遇感到身心受創，甚至認為「自殺是唯一的出口。」吉娜也患有憂鬱症並感到與世隔絕，今年9月她也曾試圖自殺。

格里森被判處13年刑期，並在性罪犯名冊上簽名，並終身無法聯繫艾瑪或吉娜。

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