快訊

物流司機大普篩？英國求情法國的「變種病毒－大陸封鎖令」

廣明證實子公司女員工確診！ 影響尾盤股價大跌5.05%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他為934萬分手費當釘子戶 法官判前男友死後才能拿到錢

聯合新聞網 / 綜合報導
性愛治療師（圖左）為了25萬英鎊分手費跟前男友（圖右）對簿公堂。兩人同居的房子市價1.2百萬英鎊（圖中）。圖／取自dailymail
性愛治療師（圖左）為了25萬英鎊分手費跟前男友（圖右）對簿公堂。兩人同居的房子市價1.2百萬英鎊（圖中）。圖／取自dailymail

英國一名性愛治療師克萊恩茲（Thain Kleinhentz）本月跟交往近20年的前男友哈里森（Mark Harrison）對簿公堂。克萊恩茲主張哈里森必須給他允諾的25萬英鎊（約合新台幣934萬元）分手費，最後法官判定克萊恩茲要等哈里森死後才能得到這筆錢。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，這對往昔的同性情侶曾用哈里森父親的錢買下一棟獨棟別墅，哈里森9年前簽署文件承諾克萊恩茲在他們分手後可獲得5位數賠償金。但哈里森在兩人分手後聲稱兩人從未交往過，還說克萊恩茲只是繳房租的「房客」。讓克萊恩茲一度將自己反鎖在兩人同居的一間房間裡，並說哈里森付錢後才肯撤離房子。

克萊恩茲的辯護律師提到兩人一起搬進新家時，曾收到親友的卡片和禮物包括床罩，直指兩人存有長期戀愛關係。律師還告訴法官，哈里森在克萊恩茲外出時寄給他一張明信片，上面寫著：「我真的會很想你，我所有的愛，你的小狗。」

法官判定兩人有「情侶關係」且哈里森簽的25萬英鎊合約有效，但法官表示合約生效的前提是「必須要等哈里森從父親那收到禮物；或是他從父親那裡獲得遺產才能生效。」法官認為即使哈里森賣了房獲得報酬也不代表他必須履行合約支付克萊恩茲25萬英鎊。

這項裁決意味克萊恩茲必須等待哈里森去世後，才能繼承哈里森的25萬英鎊。克萊恩茲為了這場官司必須支付6萬英鎊（約合新台幣224萬元）法律費用；而哈里森需支付律師4萬英鎊（約合新台幣149萬元）。

分手 情侶 房客 遺產 英國

延伸閱讀

男網友送iPhone 12給女友後他就被分手 網虧：先綠了才送的

男撂6漢「助陣」搭訕讓妹子受驚報警 女友怒補刀：想分手

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

千人追蹤就是「愛花錢網美」？ 她因經營IG被男友媽要求分手

相關新聞

手塚治虫也有情色作品？手塚父子筆下的《迷幻少女》

2018年，手塚治虫之子導演手塚真在父親誕生90年之際，宣布將父親的作品《迷幻少女》搬上大銀幕作為紀念，中文片名為《手塚治虫迷幻少女》。

惡男多次性侵妻逼她墮胎 17歲繼女也慘遭毒手

英國39歲男子多次性虐待妻子並逼她墮胎，還在17歲繼女睡著後性侵她。母女倆日前放棄受害者匿名權具名提告男子，希望揭示他完整的罪行，也藉此鼓勵家暴性侵受害者能挺身而出伸張正義。

他為934萬分手費當釘子戶 法官判前男友死後才能拿到錢

英國一名性愛治療師本月跟交往近20年的前男友對簿公堂。他主張前男友必須支付允諾的25萬英鎊（約合新台幣934萬元）分手費，最後法官判定他要等前男友死後才能得到這筆錢。

夫婦假好心幫撿失物 輪椅少年遭偷錢包痛失最有紀念物

人面獸心的人最可怕！澳洲雪梨1名因病坐輪椅的14歲少男早前獨自到超市購物，途中放在側袋的錢包和水瓶掉在地上，1對年輕夫婦見狀即幫忙撿起，未料卻順手牽羊，只歸還了水瓶便離開，少男目送2人離開卻無能為力。他的母親事後在網上痛批該對夫婦冷酷無情，不期望他們歸還錢包，只希望能取回兒子珍而重之的學生證，因上面的獎章見證了兒子過去一整學年的努力。

寒風呼嘯 印度農民為何露營抗議？

數以萬計的印度農民持續抗議農業法改革，認為這些法律威脅到自己的生計。儘管寒冷的天氣已經導致死亡事件發生，但抗議者發誓要繼續堅持24小時靜坐示威。

夏威夷幾勞亞火山噴發 火山灰恐大量排入大氣層

位於夏威夷大島的幾勞亞火山昨天晚間噴發，美國地質調查所（USGS）警告，火山灰可能「大量排放」至大氣層

法國頭號通緝犯潛逃香港 法媒：大腿有神秘紋身及崇拜小丑

法國警方指出，44歲頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）目前正藏匿於香港，翻查過去法國媒體針對他的報道，會發現他更多的特徵：大腿上有奇怪的紋身、一名陰謀論支持者、患有被害妄想症，還有崇拜電影角色「小丑」。

日本補教業求生存 線上招生教學夯

每逢12月到隔年3月，許多日本家長就會開始為中小學階段孩子尋覓理想的升學補習班。今年在新冠疫情下，實體補習班受到衝擊，「純網路」補習班成為補教業求存發展的重點，主打「一對一視訊」、「雙向即時互動」的課程，讓孩童在家也能安心補習。

美國意外早產醫藥費高達近300萬！母求援助希望群眾募資

30歲英國媽媽在美國生下早產兒。她收到美國醫院帳單時傻眼，因為光是分娩加兒童醫療中心費用就高達75,000英鎊（約合新台幣285萬元）。

下個冬季與前橋有約 體驗赤城山冰釣極凍樂趣

當大地覆蓋上一層雪白，日本群馬的草津、伊香保溫泉暖煙緩緩升起，群馬縣地泡湯季節於焉展開，除了溫泉滋養外，前橋市更是值得在隆冬季節前來體驗冬日限定活動的好去處，下一次的冬季，不如前往體驗一番。

民主考驗！泰國地方選舉舉行 示威穿「露臍裝」嗆泰皇

泰國人民今天前往投票所參與地方選舉，這是去年大選過後，第一場民主考驗。去年大選被指遭到操弄，引發年輕人長達數月的示威。有...

大雪襲日本！北海道-25℃新低 5人除雪意外死亡

日本東北地方及靠日本海側地區，這幾天受大雪影響出現零星災情，目前已知至少5人疑似除雪發生意外死亡；另有44人因大雪造成道...

熱門新聞

終於！美國會通過25兆紓困案 多數民眾將獲1.7萬現金

美股恐崩跌48％？這位投資長提出三理由大膽預言

反客為主！ 科技大咖相繼自產晶片 威脅半導體巨擘

英國被多國祭出禁航令 美道瓊期指暴跌逾500點

她破壞慈善捐款辦法？亞馬遜創辦人貝佐斯前妻年捐1700億嚇到人

拜登公開接種疫苗 賀錦麗錯開時間將到聖誕節後再打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。