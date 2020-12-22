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夫婦假好心幫撿失物 輪椅少年遭偷錢包痛失最有紀念物

香港01 / 朱利安
輪椅少年的母親事後在網上發帖，怒斥取走錢包的年輕夫婦「冷漠無情」。（fb「Heike Fabig」圖片）
輪椅少年的母親事後在網上發帖，怒斥取走錢包的年輕夫婦「冷漠無情」。（fb「Heike Fabig」圖片）

人面獸心的人最可怕！澳洲雪梨1名因病坐輪椅的14歲少男早前獨自到超市購物，途中放在側袋的錢包和水瓶掉在地上，1對年輕夫婦見狀即幫忙撿起，未料卻順手牽羊，只歸還了水瓶便離開，少男目送2人離開卻無能為力。他的母親事後在網上痛批該對夫婦冷酷無情，不期望他們歸還錢包，只希望能取回兒子珍而重之的學生證，因上面的獎章見證了兒子過去一整學年的努力。

比利母親事後在網上發帖痛斥該對年輕夫婦，「我不知道怎會有人如此冷酷無情，竟然在小朋友身上偷東西」，已就事件報警。她又指，過去一學年對兒子來說非常艱辛和意義重大，錢財身外物，只希望對方能「好心」將學生證寄回學校，「這張學生證對比利而言，是銀包內最有價值的東西」。

她表示，雖然比利下學年就可獲發新的學生證，但因為他今年在學校表現優異而獲發獎章，故此遺失的學生證尤其有意義，「他計劃存起所有學生證當作收藏，以日後有天也能回憶這些日子」。

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文章授權轉載自《香港01》

澳洲 雪梨

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