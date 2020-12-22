寒風呼嘯 印度農民為何露營抗議？

（德國之聲中文網）數以萬計的印度農民持續抗議農業法改革，認為這些法律威脅到自己的生計。儘管寒冷的天氣已經導致死亡事件發生，但抗議者發誓要繼續堅持24小時靜坐示威。

據早前報導，9月20日，印度聯邦院（上院）通過了《2020農產品貿易和商業（促進和便利）法案》和《2020農民（授權和保護）價格保證協議和農業服務法案》，加上此前已經通過的《2020基本商品（修正）法案》，這些法案讓抗議者擔心現行的「最低支持價格」（MSP）體系將被破壞。這引起了農業大省旁遮普邦和哈裡亞納邦的農民以及印度反對黨人士的強烈反對。

氣溫降至2-3攝氏度。來自北部旁遮普邦、哈裡亞納邦和北方邦以及沙漠地區的賈斯坦邦的農民已經在主要的國家公路上安營扎寨數周之久。包括大量老年人在內的抗議農民表示，他們無懼席卷包括首都新德裡在內的印度北部的寒冬天氣，直到莫迪政府廢除這些法律。

「在這種天氣中露宿非常困難，但我們並不害怕，」來自旁遮普邦八旬老人辛格（Balbir Singh）說，「在要求得到滿足之前，我們不會回去。即便死在這裡，我們也不會退縮。」

抗議者說，自11月下旬以來，數千名農民乘坐卡車和拖拉機抵達新德裡邊境露營，已有近30人死亡，包括因天氣寒冷而凍死。

他們說，大約有10人在抗議點附近因交通事故而喪生。

76歲的辛格（Paagh Singh）裹著藍色的毯子對記者說：「我們不希望更多的人死於抗議活動，希望莫迪和他的政府能夠盡快廢除這些法律。這是一個民主國家，他（莫迪）必須聽我們的。」

隨著氣溫下降，一個主要抗議點變布小帳篷和油布覆蓋的拖拉機。但是一些示威者仍然不得不露宿。

另一位也叫辛格（Surminder Singh）的農民說，「我不在乎天氣有多冷。我既不怕寒冷，也不怕莫迪。我們將抗爭到底，直到法律被撤銷。」

張平/葉宣（路透社）

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