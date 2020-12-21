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法國頭號通緝犯潛逃香港 法媒：大腿有神秘紋身及崇拜小丑

香港01 / 歐敬洛
法國媒體L'Alsace 2013年有關逃犯瓦利（Karim Ouali）的報道，警方發現他的大腿刻有一個神秘的紋身符號。 圖／L'Alsace網頁截圖
法國媒體L'Alsace 2013年有關逃犯瓦利（Karim Ouali）的報道，警方發現他的大腿刻有一個神秘的紋身符號。 圖／L'Alsace網頁截圖

法國警方指出，44歲頭號通緝犯瓦利（Karim Ouali）目前正藏匿於香港，翻查過去法國媒體針對他的報道，會發現他更多的特徵：大腿上有奇怪的紋身、一名陰謀論支持者、患有被害妄想症，還有崇拜電影角色「小丑」。

瓦利2011年在法國巴塞爾機場用斧頭殺死同僚後，一直逃亡至今，成為歐洲的頭號通緝犯之一。翻查當年法國針對他的報道，會發現警方花了很長的時間，才成功找到線索。

其中一個原因是瓦利以「精心策劃」的方式，逃離警方的追踪。根據2016年法國《20分鐘報》（20 minutes）的報道，在案發後瓦利先把手機寄往瑞士一個虛假的地方，再使用不同名義購買的車輛逃跑，企圖掩蓋他的足跡。

警方雖然成功找到一架留有一把染血刀的汽車，但再無法追尋線索，可見他深思熟慮，有準備才犯案。

而根據已知的情報，瓦利還有一些特徵。他的大腿上有一個神秘的紋身，一個類似火球的東西下方為黑白相間的菱形狀物體。他同時是陰謀論的支持者，深信世界由共濟會統治，認為丹佛國際機場是共濟會統治者的全球基地。

警方在搜尋他的住所，發現很多奇怪的東西，包括門上倒置的耶穌像、一幅手中拿着槍的自拍照片、多張小丑的撲克牌。經過調查後，警方相信瓦利有被害妄想，而且頗為崇拜小丑的電影角色。

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法國殺人頭號通緝犯被指匿藏香港 法率先停港引渡協議料成難題

法國頭號通緝犯正藏身香港 法警方：99%確信將再犯嚴重罪行

文章授權轉載自《香港01》

法國 通緝

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