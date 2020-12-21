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日本補教業求生存 線上招生教學夯

台灣醒報 / 記者王先棠╱台北報導

每逢12月到隔年3月，許多日本家長就會開始為中小學階段孩子尋覓理想的升學補習班。今年在新冠疫情下，實體補習班受到衝擊，「純網路」補習班成為補教業求存發展的重點，主打「一對一視訊」、「雙向即時互動」的課程，讓孩童在家也能安心補習。

學霸授課「純網塾」

日本媒體《まいどなニュース》報導，新冠疫情爆發前，補教業者將實體課堂搭配網路教學已是趨勢，疫情使補教業經營加速數位化。他們發現今年秋天以來，家長學子對於「能因應疫情」的補習課程需求明顯提高，業者強烈意識到「非開線上教室不可」。

最近，有補教業者推出主打「一對一視訊」、「雙向即時互動」的純線上課程。除師資全是應試技巧高、學霸形象鮮明的京都大學在學生，也強調：不只幫補習學生備考、爭取好成績，更針對學生生活求職的相關煩惱，提供個別輔導，建立互信關係。而師資都是東京大學在學生的網路教室，預計明年春天上線。

除開辦完全以網路平台招生、教學的線上教室，越來越多業者透過行動App加強學生出勤狀況通報管理，或為親師溝通建立更方便填答、做數據分析的問卷模板。補教業者無須像從前頻繁回應家長電話，有更多時間投入教學，家長也不會因此漏接來自補習班的訊息。

停課強化補習意願

日本《經濟產業省》統計調查顯示，與健身俱樂部、婚宴場地等同屬「特定服務業」的業者相比，補教業者受新冠疫情的衝擊相對較小。今年補教業整體營業額雖從3月開始就比去年同期下滑，但受創較輕，1至9月減幅約在5％到21％之間，健身房、婚宴場地業者的減幅，最高都超過90%。

日媒指出，這可能是因為家長為彌補學校停課造成教學進度落後，額外幫小孩報名補習。日本全國補教業協會則表示，疫情也造成補習班本身停課，產生補習費打折甚至退費情形，使業者收入削減，但不少業者立刻減少面授應變，加強網路課程鞏固客源，有助減緩衝擊。

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